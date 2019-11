Mikkelin Palloilijoiden Ykköseen valmistautuva ryhmä täydentyi kahdella tärkeällä jatkosopimuksella, kun Reetu Räsänen ja Joonas Nissinen laittoivat puumerkkinsä sopimuspapereihin. Kuopion Palloseuran kasvatit kuuluivat viime kaudella MP:n tärkeimpiin pelaajiin.

Räsäsen ja Nissisen jatkojen myötä MP:llä on koossa 13 sopimusta.

Reetu Räsänen, 23, pelasi viime kaudella 22 Kakkosen ottelua. Räsänen ja Vincent Bikana muodostivat luotettavan toppariparin MP:n puolustuksessa. Maalinteossa Räsänen onnistui kauden aikana kerran, kun laukaus puolesta kentästä ratkaisi MP:lle vierasvoiton Kouvolan Susista.

— Henkilökohtainen tavoite kauteen lähtiessä oli pelata ehjä kausi, mikä onnistuikin pieniä kolhuja lukuun ottamatta. Oma kausi oli onnistunut. Vakiinnutin paikkani avauskokoonpanossa ja peliesityksetkin olivat hyvällä tasolla koko kauden. Taisihan tuossa tulla ehkä urani hienoin maalikin tehtyä, Räsänen sanoo MP:n tiedotteessa.

Räsänen kehuu MP:n joukkuehenkeä, joka oli hänen mukaansa yksi viime kauden menestyksen syistä.

— Ensi kaudella tavoitteena jatkaa samalla lailla, mitä teimme hyvin täällä tänäkin vuonna. Kehittyä yksilönä, mutta myös joukkueena. Saamme varmasti hyvän nipun kasaan Ykköseen ja tavoitteena on varmasti tuo yläloppusarjaan pääseminen. Jos ja kun se tulee, niin kaikki muu menestys on plussaa.

Nissinen tuo vauhtia laidalle

Joonas Nissinen, 22, pelasi viime kaudella yhtä vaille kaikki MP:n Kakkosen ottelut. Nissinen teki viisi maalia ja teki esityön seitsemään osumaan.

— Viime kausi oli joukkueelta hyvä. Tavoite oli nousta Ykköseen ja se saavutettiin. 25 pelistä vain yksi tappio kertoo aika paljon suorituksestamme. Oma kausi sujui hyvin, vaikka aina itseltään enemmän vaatiikin. Vastuuta tuli paljon ja omat esitykset olivat tasaisia, Nissinen kertoo tiedotteessa.

Nopeaa ja taitavaa Nissistä odottanee ensi kaudellakin suuri rooli.

— Tällä hetkellä on hyvät fiilikset, kun sopimus saatiin jo tässä vaiheessa sorvattua. On mukava jatkaa tutussa ympäristössä ja innolla odotellaan jo pelien alkua. Nyt on lomat lomailtu ja aloitetaan valmistautuminen kohti ensi kesän Ykkösen pelejä.

MP pelaa tänä vuonna myös yhden harjoitusottelun. Joulukuun 21. päivänä MP kohtaa KuPSin Kuopion Lippumäen hallissa. Kuopiossa 15. marraskuuta avattu ylipainehalli on Suomen suurin. Lisäksi MP pelaa harjoitusottelun FC Lahden vieraana ennen tammikuussa alkavia Suomen cupin pelejä.

MP:n sopimustilanne:

Vincent Bikana, Niila Forsell, Jiri Haikonen, Tomi Janhunen, Olli Kilpeläinen, Leevi Leinonen, Sammy Ndjock (mv), Joonas Nissinen, Antti-Ville Räisänen, Reetu Räsänen, Veeti Seppänen, Juuso Tarvainen, Iiro Äijö.