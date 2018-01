Mikkeliläisen kokoomusaktiivin mielestä valitsijayhdistys oli Niinistöltä oikea ratkaisu — Kannattajakorttien määrä yllätti Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa Sauli Niinistön suosiota analysoi mikkeliläinen Annaliisa Leinonen. Hänen mukaansa virassa oleva presidentti ei lähde vaaleihin takki auki. Jaakko Avikainen Sauli Niinistön kansansuosio on hänen omaa ansiotaan ja onnistumista henkilönä, sanoo Annaliisa Leinonen.



Mikkeliläinen kokoomusaktiivi Annaliisa Leinonen pitää hyvänä ratkaisuna, että Sauli Niinistö päätti asettua kansanliikkeen ehdokkaaksi.

— Se kertoo siitä, että Niinistö haluaa olla vilpittömästi koko kansan presidentti, eikä niin sanotusti vain kokoomuksen ehdokas.



Leinonen tuumii, että Niinistön ratkaisussa saattaa olla hitunen vaalitaktiikkaakin, kun tämä kerran haluaa uudelle kaudelle, mutta ”eipähän Niinistö sitten jää kiinni siitä, että olisi vain yhden puolueen ehdokas”.



— Niinistö todella on koko kansan presidentti. Hän on toiminut kautensa valtiopäämiesmäisesti sekä kotimaassa että ulkomailla, mutta on myös osoittanut olevansa helposti lähestyttävä henkilönä.

Leinonen kehuu Niinistöä nimenomaan henkilönä.

— Hän edustaa turvallisuutta, pysyvyyttä, on asiakysymyksissä jämäkkä ja pysyy erossa päivänpolitiikasta.



Leinonen odottaa Niinistöltä oikeastaan varsin samaa toimintalinjaa kuin tähänkin saakka.

— Sisäpolitiikkaan hän ei ole koskenut, eikä presidentin tulekaan koskea kuin korkeintaan arvokeskustelun kautta. Talouskeskusteluun Niinistö on ottanut osaa.

Leinonen lähti valitsijayhdistyksen kampanjaan mukaan keräämään kannattajakortteja Niinistölle. Hetkeäkään hän ei epäillyt, että korttimäärä ei täyttyisi.

— Alkuvaiheessa olimme Mikkelin keskustassa kadulla parin tunnin verran ja hetkessä koossa oli satoja kortteja. Ihmiset olivat todella innostuneita.



— Kannattajakorttien määrä loppujen lopuksi ihan yllätti. Se kertoo Niinistön kansansuosiosta.

Tämän kansansuosion lisäksi Niinistöllä on kannatusta myös yli puoluerajojen. Leinonen viittaa tuoreeseen Ylen presidenttigalluppiin, jonka mukaan esimerkiksi keskustan ja SDP:n äänestäjistä iso osa tukee Niinistöä.

Kannatuksesta huolimatta vaaleihin ei mennä takki auki. Annaliisa Leinonen



— Demokratian hengessä on hyvä, että kansalaisille on vaaleissa tarjolla useita ehdokkaita. Muista ehdokkaista esimerkiksi Matti Vanhanen ja Tuula Haatainen eivät asiakysymyksissä ja persoonina kuitenkaan vedä millään mittareilla vertoja Niinistölle.

Niinistön kannatuksesta huolimatta Leinonen sanoo, että vaaleihin ei mennä takki auki.

— Hyvä, että Niinistö käy todellista kampanjaa nöyrällä asenteella, eikä nykyisessä asemassaan vain odota, että voitto putoaa syliin.

— Pidän kuitenkin mahdollisena, että nyt tehdään historiaa: yksi kierros riittää, sanoo Leinonen.



Länsi-Savon presidentinvaalisarjassa ehdokkaan kannattaja arvioi vaaliasetelmia ja omaa ehdokastaan. Haastattelut julkaistaan ehdokaslistan järjestyksessä.