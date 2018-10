Mikkelissä on myynnissä kokonainen kerrostalo.

Yksityinen taho myy Mikkelin Karkialammen varuskunta-alueelta 24 huoneiston kerrostaloa. Talo on aiemmin ollut puolustusvoimien henkilökunnan asuintalo.



Jos kaipaa huokealla asuntoja, kiinteistö ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Koko talosta tontteineen ja lisärakennusoikeuksineen pyydetään 190 000 euroa.

— Siinä saa kokonaisen kerrostalon kaupunkikolmion hinnalla, sanoo yrittäjä Pertti Orava Mikkelin Kiinteistömaailmasta.

Kerrostalon myyminen yhtenä kokonaisuutena ei ole ihan tavallista.

Kerrostalo on aiemmin ollut valtion kiinteistöyhtiö Senaatti-kiinteistöjen omistuksessa. Senaatti myi kiinteistön yksityiselle, joka nyt on asettanut talon myyntiin.



Oravan mukaan kohde on ollut hiljaisessa myynnissä ”jo jonkin aikaa”.

— Talo on herättänyt kiinnostusta ja olemme käyneet näyttämässä taloa. Toistaiseksi kauppoja ei vielä ole tehty, ja nyt myyntiä vauhditetaan näkyvämmin, sanoo Orava.

Koko talo määräaloineen myydään yhtenä pakettina.

Talo sijaitsee Karkialammella Tyrjäntiellä 1,3 hehtaarin määräalalla.

Asuinpinta-alaa on lähes 1 400 neliötä. Kaksiosaisessa, kahden porraskäytävän talossa on 12 kaksioita ja saman verran kolmioita.



Yksittäistä huoneistoa ei kannata kysellä, sillä koko talo määräaloineen myydään yhtenä pakettina.

— Talo on nyt tyhjillään, mutta siinä on lämmöt päällä. Katto on uusittu, sanoo Orava.

— Talo on varsin siisti, mutta on selvää, että se vaatii peruskorjausta. Osassa huoneistoista on alkuperäiset kalusteet.

Vuonna 1956 valmistuneella rakennuksella on ulkoasua koskeva suojeluvelvoite.

Asemakaava sallii lisärakentamista. Kaava mahdollistaa myös rantasaunan rakentamisen varuskunta-alueen nimikkolammen, Karkialammen, rannan tuntumaan.