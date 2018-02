Marsalkka Mannerheim palaa työhuoneeseensa — Virtuaalisista esityksistä on tulossa pysyvä osa Päämajamuseon näyttelyitä Tuntemattoman sotilaan virtuaalinen versio vie katsojan taisteluiden keskelle. Risto Hämäläinen Päämajamuseon amanuenssi Olli-Pekka Leskinen asettaa virtuaalilasit Jussi Vartiaiselle, ja sitten alkaa sota.

Nuotion ympärillä istuu joukko likaisia ja väsyneitä sotilaita. Korkealta mäenkumpareelta avautuu peilityyni järvenselkä. Kesäillan hiljaisuuden rikkoo vain lintujen liverrys. Sitten maailma ympärillä räjähtää.

Katsojalle virtuaalinen, kolme minuuttia pitkä kohtaus Tuntematon sotilas -elokuvasta on elämyksellinen kokemus.

— Oli tosi jännä tunne, kun sotilaat olivat ihan lähellä ja ympärillä. Tuntui siltä kuin olisin itse istunut siinä nuotiolla, kuvailee Janette Lehtimäki.

— Aika siistiä, ei kuitenkaan pelottavaa. Kohtauksissa ei näkynyt verta tai suolenpätkiä. Jos kysymyksessä olisi ollut pidempi esitys, olisi kuvan heikohko laatu häirinnyt, kommentoi puolestaan Jussi Vartiainen.

Osaksi pysyvää näyttelyä

Tuntematon sotilas -elokuvan virtuaaliversio oli viikonloppuna toistamiseen Päämajamuseon ohjelmassa.

— Esitystä kävi katsomassa päivän aikana yli sata Suomen historiasta kiinnostunutta. Sen jälkeen tuli niin paljon kyselyjä, että päätimme ottaa esityksen uudelleen ohjelmaamme, kertoo museon amanuenssi Olli-Pekka Leskinen.

Parhaillaan on käynnissä näyttelyiden uusiminen. On mahdollista, että Tuntemattoman virtuaalinen versio tulee pysyväksi osaksi museon tarjontaa.

— Ajatuksena on saada Mikkeliin vielä pidemmälle viety versio, jossa ovat tehosteina muun muassa lämpötilan vaihtelut ja lattian värähtely.

Viikonloppuna esitettyä versiota voi katsoa yksi kerrallaan.

— Kehittyneempää versiota voi katsoa vaikka kaverin kanssa ja päästä myös itse mukaan toimintaan, Leskinen kertoo.

Mannerheim palaa työhuoneeseensa

Hankkeen toteutuminen on kuitenkin rahasta kiinni.

— Puhutaan vähintään kymmenistä tuhansista tai jopa yli 100 000 eurosta. Se, missä mitassa näyttelyt toteutuvat, selviää kevään aikana, kun Maanpuolustuksen kannatussäätiö päättää tukirahoistaan, toteaa Leskinen.

Varmaa on kuitenkin se, että marsalkka Mannerheim palaa työhuoneeseensa.

— Olemme saaneet tähän huomattavan, 50 000 euron avustuksen, joten Mannerheim työskentelee pysyvästi huoneessaan täällä Päämajamuseossa, Leskinen paljastaa.

Uusi tapa käsitellä historiaa

Leskinen uskoo, että uudenlainen, elämyksellinen tapa käsitellä historiaa on omiaan houkuttelemaan museoon uusia kävijöitä.

— Lauantaina oli liikkeellä sellaista väkeä, joka ei ehkä muuten olisi museoon tullut. Kommenteista päätellen esitys teki katsojiin melkoisen vaikutuksen, toteaa Leskinen.

Uuden teknologian käyttöönoton Leskinen uskoo kiinnostavan kaikenikäisiä Suomen historiasta kiinnostuneita.

— Viime syksyltä jäi erityisesti mieleen kaksi yli 90-vuotiasta sotaveteraania, jotka esityksen katsottuaan totesivat, että tuntui samalta kuin silloin, kun oli tosi kysymyksessä.