Mikkelin Satu Taavitsainen (sd.) lähtee eurovaaliehdokkaaksi

Eduskuntavaaleissa pudonnut Satu Taavitsainen tavoittelee paikkaa Euroopan parlamentissa. Ehdokaslistojen jättöpäivä on tänään torstaina.



Mikkelin kuntapoliitikko, sunnuntaina eduskuntavaaleissa eduskunnasta pudonnut Satu Taavitsainen (sd.) lähtee ehdolle Euroopan parlamentinvaaleihin.

SDP:n puoluehallitus asetti Taavitsaisen ehdolle torstaina.

Taavitsainen on sosiaali- ja terveysalan järjestön Esteryn toiminnanjohtaja. Hän oli kansanedustajana päättyneen kauden.

Taavitsainen on Mikkelin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja.

— Ilman Iso-Britanniaa jatkava uusi Euroopan Unioni tarvitsee uuden edustajan, ja jatkan mielelläni työtä suomalaisten hyväksi, sanoo Taavitsainen tiedotteessaan.

Eduskunnan vuosia Taavitsainen luonnehtii työntäyteisiksi.

— Olin hyvin omistautunut eduskunnassa pienituloisten palkan- ja eläkkeensaajien sekä työttömien asioihin ja erityisesti ulosottoon joutuneiden auttamiseen.

— Tahdon saada kansainväliset perintäyhtiöt ja pikavippifirmat kuriin. Olisi upeaa päästä europarlamenttiin työskentelemään näiden asioiden kuntoon laittamiseksi. Laiton perintä ja pienituloisten ihmisten ulosottoon laittaminen pitää saada loppumaan, sanoo Taavitsainen.

Mikkelistä on ehdolla myös kaksi muutakin nimeä. Paikkaa europarlamentissa tavoittelevat kokoomuksen Jyrki Koivikko ja vihreiden Veli Liikanen.

Euroehdokkaiden ehdokaslistojen jättöpäivä on tänään torstaina. Vaalipäivä on 26. toukokuuta.