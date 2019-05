Hydrauliikkaöljyä valui joitain kymmeniä litroja asfaltille Mäntyharjussa, pelastuslaitos siivoaa öljyn pois

Etelä-Savon pelastuslaitos sai hälytyksen öljyvahingosta Pertunmaantien ja Lahnaniementien risteykssessä Mäntyharjussa perjantaiaamuna hieman ennen yhdeksää aamulla.

Päivystävän palomestarin Joni Himbergin mukaan ajoneuvosta on valunut jonkin verran hydrauliikkaöljyä asfaltille. Tarkkaa tietoa ajoneuvosta ei ole, mutta kyseessä voi olla esimerkiksi tukkirekka.

— Ilmoituksen mukaan öljyä on valunut joitain kymmeniä litroja. Kyseessä on ilmeisesti letkurikko tai vastaava. Pelastuslaitoksen tehtävänä on kerätä öljy talteen, eli siihen levitetään turvetta, harjataan ja kerätään turve säkkeihin ja toimitetaan ongelmajätteen poistoon, Himberg kertoo.

Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa ihmisille.