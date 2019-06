Juhannukseen kuuluu sauna ja olut — "Puilla lämmitettävä rantasauna sen olla pitää, mielellään oluen kanssa"

Mikkeliläisten suunnitelmissa on viettää niin urbaania keskikesän juhlaa kuin perisuomalaista mökkijuhannusta. Jälkimmäinen vaikuttaa Mikkelin kävelykadulla tehdyn kyselykierroksen perusteella kaikista suosituimmalta tavalta viettää juhannusta.

Kävelykadun terassilla kavereidensa kanssa istuva Kai-Mikael Ahtonen on alkujuhannuksen töissä. Ahtostakaan työvuoro juhannuksen aikana ei kuitenkaan haittaa, ja osan juhannuksesta hänkin saa pidettyä vapaana.

— Hyvältä tuntuu, kun rahaa tulee. Juhannuspäivänä mennään mökille.

Ahtonen kertoo nauttivansa mökillä olemisesta. Juhannukselta hän odottaa kaikkein eniten saunomista.

— Puilla lämmitettävä rantasauna sen olla pitää, mielellään oluen kanssa.

Onni Ojala Inka Puumalainen viettää juhannusta kaupungissa.

Mikkeliläiset Inka Puumalainen ja Viivi Pulkkinen viettivät aurinkoista ja lämmintä iltapäivää kahvilan terassilla. Kaksikko aikoo viettää juhannusta kaveriporukalla Mikkelin kaupungissa. He juhlivat vain aaton ajan. Ensin ohjelmassa on grillausta kavereiden kanssa, sitten tarkoitus on suunnata satamamarkkinoille.

— Illalla keksimme vielä jotain hauskaa kavereiden kesken, Puumalainen kertoo.

Onni Ojala Kävelykadulta tavattu Viivi Pulkkinen viettää myös kaupunkijuhannusta kaveriporukalla.

Mikkeliläinen Maarit Ukkonen on osittain töissä ja osittain vapaalla juhannuksena. Töihin meneminen ei kuitenkaan harmita, ainakaan paljon.

— Ravintola-alalla on mukavaa, että juhannuksenakin on paikkoja auki niille, jotka jäävät kaupunkiin.

Töidensä jälkeen Ukkonen suuntaa viettämään perinteistä mökkijuhannusta vanhempiensa luo Saimaan rannalle. Perinteisiin kuuluu ainakin saunomista ja rentoa yhdessäoloa suvun kesken.

Paikalle on tulossa lähestulkoon koko Ukkosen suku.

— Lapsenlapsiakin alkaa jo olla. Sään puolesta ei pelota. Laitetaan vaan villasukkaa jalkaan.