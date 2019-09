Höyryjuna Ukko-Pekan kyytiin pääsee perjantaina ja sunnuntaina Mäntyharjusta, Mikkelistä, Haukivuorelta ja Pieksämäeltä

Mikkelin ja Pieksämäen seudulla pääsee viikonloppuna hyppäämään höyryjunan kyytiin.

Höyryjuna Ukko-Pekka kulkee Mäntyharjun, Mikkelin, Haukivuoren ja Pieksämäen läpi sekä perjantaina 13. syyskuuta että sunnuntaina 15. syyskuuta.

Perjantaina höyryjuna lähtee liikkelle Kouvolasta kello 11.06 ja on Mäntyharjussa kello 12.16, Mikkelissä kello 13, Haukivuorella kello 13.42 ja Pieksämäellä kello 14.27. Matka jatkuu eteenpäin kohti Jyväskylää Pieksämäeltä kello 14.27.

Sunnuntaina höyryjuna palaa Jyväskylästä Kouvolaan. Silloin sen kyytiin voi hypätä Pieksämäeltä kello 17.03, Haukivuorelta kello 17.42, Mikkelistä kello 18.55 ja Mäntyharjusta kello 19.39.

Junassa on yhteensä 282 istumapaikkaa ja kahvila. Juvan postivaunussa voi kuljettaa esimerkiksi lastenvaunuja ja polkupyöriä. Lemmikkieläimiä matkalle ei oteta mukaan.

Ukko-Pekassa on yhteensä kolme vessaa, ja niissä on vanhanaikaiset ”reikä radalle” -pöntöt ja kylmä vesi.

Lippujen hinnat vaihtelevat siitä riippuen, mistä hyppää kyytiin. Hinnat kannattaa tarkistaa etukäteen tästä. Junassa voi matkaa vain käteisellä eikä lippuja voi ostaa tai varata etukäteen.

Höyryjuna Ukko-Pekka Mikkelin ja Pieksämäen seuduilla perjantaina 13. ja sunnuntaina 15. syyskuuta.