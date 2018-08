Oikeusministeri, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen arvioi hallituksen menossa olevan budjettiriihen ilmapiirin poikkeuksellisen yhteishenkiseksi.

Syynä on se, että hallitus katsoo ohjelmansa toteuttaneen asetetut tavoitteet.

— Talouden iso kuva on myönteinen. Työllisyys on parantunut, velkaantuminen taittumassa ja yritykset investoivat.

— Suunta on oikea. Ei tarvita mitään kikkailuja.

Oppositio on arvostellut hallitusta ja riihen linjauksia. Häkkänen ei ole oppositiokritiikistä huolissaan.

— Oppositon paine on kevyttä. On hankala kritisoida, kun talousratkaisut osoittavat tehonsa.