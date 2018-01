Vauvavuosi jäi Mikkelissä laihaksi — Etelä-Savosta karkaa synnytyksiä viereisiin maakuntiin Synnytysmäärät ovat taas laskussa Mikkelin keskussairaalassa. Synnytyksien määrä on rajussa laskussa koko valtakunnassa. Taru Hokkanen Vuoden 2017 synnytysten määrä Mikkelin keskussairaalassa laski edellisestä vuodesta.

Savonlinnan keskussairaalan alueen synnytyksistä noin 48—50 prosenttia on siirtynyt vuosina 2015—2016 Mikkelin keskussairaalaan. -Jaana Kröger

Mikkelin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 830 vauvaa 823 synnytyksessä. Synnytyksistä seitsemän oli kaksospareja. Luku on huolestuttavan kaukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamasta tuhannen synnytykset rajasta.



Määrä laski viime vuodesta, jolloin Mikkelin keskussairaalassa syntyi 866 vauvaa. Vuonna 2015 synnytyksiä oli 889, ja sitä edeltävänä vuonna 788.

Huolimatta siitä, että Savonlinnan keskussairaalan synnytyksen loppuivat vuoden 2014 lopussa, Mikkelin keskussairaalassa ei olla päästy kertaakaan terveydenhuoltolain edellyttämään noin tuhanteen synnytykseen vuodessa.



Mikkelin keskussairaalan naistentautien ja synnytysosaston ylilääkäri Jaana Kröger kertoo, että Savonlinnan keskussairaalan alueen synnytyksistä noin 48—50 prosenttia on siirtynyt vuosina 2015—2016 Mikkelin keskussairaalaan.



Mikkelin keskussairaalalla on muutaman muun sairaalan tavoin poikkeuslupa synnytysten hoitamiseen vuoden 2020 loppuun. Mikkelin synnytyslukemat heijastelevat valtakunnallista trendiä.



— Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi–syyskuussa synnytysten määrä väheni 5,3 prosentilla. Jos sama tahti jatkuu, synnytyksiä tulee 49 350 ja elävänä syntyneitä 49 875, kertoo terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tutkimusprofessori Mika Gissler.

Tilastokeskuksen tiedonkeruun uusimisen vuoksi loppuvuoden tietoja ei ole vielä julkaistu.



Vielä vuonna 2014 Suomessa syntyi 57 805 lasta. Syntyvyys kääntyi laskuun vuonna 2015, jolloin syntyneiden lasten määrä oli 55 759 lasta. Vuonna 2016 määrä laski edelleen 53 614 syntyneeseen.