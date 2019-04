Mikkelin Kyyhkylän jaksohoito on sulussa influenssan takia — 17 asiakasta sairastunut, lähes kaikki huoneet eristetty

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Kyyhkylän jaksohoitoyksikkö Mikkelissä on asetettu sulkuun influenssan takia.

Yksiköstä vastaava lääkäri Päivi Jokela asetti sulun maanantaiaamuna.

Tällä hetkellä 12 huonetta 15:stä on eristettynä. Asiakkaista 17 on sairastunut ja yksi altistunut. Toistaiseksi ilman oireita on neljä asiakasta. Uusia asiakkaita ei ole tullut yksikköön viikonlopun aikana.

Palveluohjaaja Johanna Metson mukaan tilanne alkoi perjantai-iltana, kun päivystykseen laitetulla asiakkaalla todettiin influenssa. Yksikössä todettiin tuolloin kuumetta myös viidellä muulla henkilöllä. Kaikilla aloitettiin tuolloin Tamiflu-lääkitys ja viisi huonetta eristettiin.

Tilanne pahentui viikonlopun aikana eristyksestä huolimatta.

— Muistisairaita on ollut vaikea pitää huoneissa. Öiksi on kutsuttu toinen hoitaja työpariksi yöhoitajalle, jotta eristysasiakkaat on pystytty hoitamaan erikseen. Omaisia ja vierailijoita on informoitu puhelimitse tai ilmoituksella yksikön ovessa, Metso kertoo.

Jaksohoito tarkoittaa ikäihmisten lyhytaikaista hoitoa.