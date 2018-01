Koirasta voi olla paljon hyötyä työpaikalla — "Kun asiakasta rupeaa itkettämään, koiran paijaaminen rauhoittaa" Jos allergia ei ole este, lemmikin ottaminen mukaan töihin kannattaa. Mari Koukkula Merikratos Oy:n Mikkelin aluetoimistossa on koiraystävällinen ilmapiiri. Kuvassa työharjoittelija Salla Niemelä ja kaverikoira Martta.

Mikkelin Kiviveistämöllä Rantakylässä hautakivien seassa puikkelehtii suippokuonoinen collie Stigi. Koira on jatkuvasti yrittäjäpariskuntana töitä tekevien Petteri Laurikaisen ja Kirsi Liukkosen arjessa.

— Collie kouluttaa melkein itse itsensä. Se on lempeä eikä hauku, Liukkonen kehuu viiksekkään suomalaismuusikon mukaan nimettyä Stigiä.



Kaikille työpaikoille koira ei varmasti sovellu, mutta nykyisin etenkin monet pienyrittäjät ottavat lemmikkinsä mieluummin mukaan töihin kuin jättävät sen yksin kotiin.

Koirien vaikutusta työilmapiiriin on tutkittu ainakin Yhdysvalloissa Virginia Commonwealth -yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.



Vuonna 2012 toteutetun tutkimuksen mukaan koiranomistajan stressitasot pysyvät huomattavasti alhaisempina, jos oma lemmikki on mukana työpaikalla. Työpaikkakoiralla todettiin olevan myönteistä vaikutusta myös työntekijöihin, joilla ei ole omia lemmikkejä.



Laurikainen ja Liukkonen ovat yrityksen ainoat työntekijät kesäisin palkattavaa apuvoimaa lukuun ottamatta, joten koiran ottaminen mukaan työelämään oli helppo ratkaisu.

En olisi uskonut, että se vaikutus on niin iso, ennen kuin näin sen omin silmin. -Anna-Liisa Kovanen

Yrittäjäpariskunta tiedostaa, että kaikki asiakkaat eivät ole koiraihmisiä. Liukkosen mukaan viisivuotias Stigi ymmärtää itsekin sen saman tien.

— Se ei käy vain haistamassa, ja lähtee heti pois eikä edes pyri lähelle. Kysymme heti, onko ok, jos koira on tässä, Liukkonen sanoo.

— Jos ei ole, laitamme Stigin heti taukohuoneeseen.



Hautakivien hankinnassa suru on yleensä läsnä. Yrittäjät ovat panneet merkille, että Stigissä on terapiakoiran vikaa. Esimerkiksi puolisonsa menettäneen asiakkaan kanssa keskusteltaessa collien lempeä katse pehmentää vaikeaa tilannetta.

— Monet rapsuttavat koiraa samalla kun keskustellaan, Liukkonen sanoo.

— Ja kun rupeaa itkettämään, koiran paijaaminen rauhoittaa.

Sosiaalialan palveluja tuottavan Merikratos Oy:n aluetoimistossa Mikkelissä on vieläkin koiramaisempi meno. Espanjanvesikoira Valtsu, sekarotuinen Martta ja shetlanninlammaskoira Väinö ovat normaalitilanteesta poiketen kaikki yhtä aikaa toimistolla.



Tiimivastaava Anna-Liisa Kovanen kertoo, että aluksi koirat kävivät töissä vain omistajiensa mukana, kunnes ne hoksattiin myös laittaa hommiin. Martta on kennelliiton kouluttama kaverikoira, ja Valtsullakin on vahvat näytöt ainakin sukunsa puolesta, sillä Valtsun täti on lukukoira ja äiti puolestaan avustajana musiikkiterapiassa.



Kovasen mukaan Valtsu ei ole erityisen sosiaalinen, mutta ehkä juuri siksi suorastaan houkkuttelee esimerkiksi puhumattomia ja ahdistuneita nuoria vuorovaikutukseen.



— En olisi uskonut, että se vaikutus on niin iso, ennen kuin näin sen omin silmin.

Seitsemän hengen työyhteisössä kukaan ei ole koirille allerginen. Jos olisi, järjestelyjä mietittäisiin Kovasen mukaan uudelleen. Koirien hyödyntämistä on tarkoitus kehittää Merikratos Oy:ssä.



— Meille on tulossa ensi syksynä perhekuntoutuskeskus, johon perheet voivat tulla asumaan. Koirat eivät kuitenkaan pääsisi asuntoihin, vaan ainoastaan yhteisiin tiloihin. Sillä lailla huomioidaan allergianäkökulma.