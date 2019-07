Mikkeli hakee vakinaista lentoaseman päällikköä

Mikkelin kaupunki hakee lentoaseman päällikköä vakinaiseen virkaan.

Kaupunki on julistanut viran haettavaksi. Haku näkyy julkisen alan kuntarekry-palvelussa.

Ratkaisu tehtiin nyt, kun kaupungin luottamusjohto vahvisti päätöksen lentoaseman toiminnan jatkumisesta.

Henkilöstöosasto on antanut luvan viran täyttämiseen.

Lentoaseman päällikön tehtäviä on Mikkelissä hoidettu vt-periaatteella määräaikaisuuksina viimeiset kaksi vuotta. Taustalla oli se, että lentoaseman jatko on ollut epäselvä. Nyt siis tehtävä vakinaistetaan.

Mikkelin lentoaseman päällikkö Sakari Silvennoinen jäi eläkkeelle kaksi vuotta sitten.

Johtotehtävää siirtyi hoitamaan lennonvarmentaja Mikke Hernetkoski. Hän on ollut vt. lentoaseman päällikkönä kaksi vuotta.

Mikkelin kenttä tarvitsee käytännössä kaksi henkilöä lennonvarmennustehtäviin.

Viime vuoden puolella kaupunki haki lennonvarmentajaa. Tehtävään valittiin henkilö, mutta hän kuitenkin siirtyi työurallaan muualle. Hernetkoski on hoitanut lennonvarmennuksen yksin.

Projektijohtaja Timo Rissasen mukaan yhdellä henkilöllä ei kentän aukiolotoimintoja saada pidettyä tyydyttävästi yllä, vaan lennonvarmennukseen tarvitaan toinen henkilö.

Lennonvarmennuksen tehtävän edellyttämän lupamenettelyn ammattilaisia ei Suomessa ole liiemmin tarjolla.

Rissanen arvelee, että tehtävien määräaikaisuus on jarruttanut alan ammattilaisten intoa hakea Mikkeliin. Henkilöstörekrytointi on nyt uudessa asetelmassa, kun kenttä on päätetty pitää toiminnassa.

— Toivomme nyt, että hakijoita saadaan, kun haettavana on vakinainen virka, eikä määräaikainen, sanoo Rissanen.

Toivomme nyt, että hakijoita saadaan, kun haettavana on vakinainen virka. — Timo Rissanen

Viran hakuaika päättyy 26. elokuuta. Kelpoisuutena on ilmailumääräysten mukainen pätevyys.

Päällikön tehtäviin kuuluu EU-asetuksen mukaisena Accountable Managerina vastata lentoaseman toiminnasta ja kehittämisestä sekä tehdä kentän markkinointia yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa.

Hän myös toimii lähiesimiehenä lentokentän henkilöstölle sekä osallistuu lennonvarmistuspalvelujen antamiseen.

Mikkelin lentokentän tulevaisuus on ollut viime vuodesta saakka ollut päättäjien spekuloinneissa. Kesäkuussa kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki ei lakkauta kenttää.

Kentällä ei ole säännöllistä matkustajareittiliikennettä. Kenttää käyttää pääasiassa puolustusvoimat. Vuosittain kentällä on muutama lääkäri- ja elinsiirtolento.

Kaupunki tutkii edelleen kentän kehittämistä. Pohdinnoissa on ollut muun muassa harrasteilmailun lisääminen, lentoalan koulutus ja miehittämättömien ilma-alusta toiminta.