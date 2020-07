Koronavirus pisti myös Taikuri Simon esitykset tauolle. Simo Aalto tunnetaan suosittuna Jokeri Pokeri Box -taikurina, jota on seurannut 1980-luvulta lähtien jo kaksi sukupolvea.

Taikuri Simon Suuri synttärishow saapuu Juvalle ja Puumalaan heinäkuussa.

Kiertue on ollut tauolla koronaviruksen vuoksi lähes neljä kuukautta, ja nyt Taikuri Simo palaa esiintymisen pariin. Esitys on Juvalla lukion auditoriossa perjantaina 17.7. kello 18 ja Puumalassa yhtenäiskoulun auditoriossa sunnuntaina 19.7. kello 15.

Juhlakiertue on taikuri Simo Aallon tammikuussa alkanut 60-vuotiskiertue. Kiertue on suunnattu kaikenikäisille.

Aalto siirtyi päätoimiseksi taikuriksi vuonna 1989, ja taikurin ura on kestänyt nyt 42 vuotta. Aalto on tehnyt TV-ohjelmia 80-luvun puolesta välistä lähtien sekä ruotsin- että suomenkieliselle yleisölle. Simon Taikateltta -sarjaa esitettiin YLE TV1:llä 1990-luvulta 2000-luvun alkuun saakka.

Tällä hetkellä Jokeri Pokeri Box -nimellä kulkevaa uutta sarjaa on tehty Pikku Kakkoselle kolmekymmentä osaa. Aalto on voittanut kolme mitalia taikuuden maailmanmestaruuskisojen close up -sarjassa.