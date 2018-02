Urpolan koulu halutaan siirtää väistötiloihin — Syynä lisääntyneet ilmoitukset sisäilmaoireista Koulussa on havaittu muun muassa sädesientä sekä paikallisia kosteusvaurioita. Koulun sisäilmatyöryhmä siirtäisi opetuksen mieluiten parakkeihin varmuuden vuoksi. Jaakko Avikainen Urpolan koulussa on todettu viime syksystä lähtien sisäilmaongelmia.

Mikkeliläisen Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä esittää, että koulu siirtyisi työskentelemään väistötiloihin. Syynä ovat sisäilmaongelmat.

Sisäilmatyöryhmä päätyi kantaansa tiistain kokouksessaan. Asiaa käsiteltiin tiistaina myös Urpolan koulun vanhempainneuvottelukunnassa.

Sisäilmatyöryhmän mukaan ykkösvaihtoehto olisi parakkikoulun rakentaminen koulun yhteyteen. Sisäilmatyöryhmä toivoo, että mahdollisuuksien mukaan selvitettäisiin myös läheisten Mikael-koulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kasarmin kampuksen tilojen käyttömahdollisuudet väistötiloiksi.

Päätöksiä ei ole tehty

Urpolan koulun sisäilmatutkimuksissa on havaittu sädesientä sekä mikrobivaurioita välipohjarakenteen reuna-alueilla, mineraalivillakuitulähteitä rakenteissa, ilmavuotoja rakenteissa sekä vaurioita kellarikerroksen muovimatossa. Kahdessa luokassa ja niiden käytävillä on myös todettu alueellinen vesivahinko.

Urpolan koulun väistötiloista ei ole tehty päätöksiä Mikkelin kaupungin opetustoimessa tai tilahallinnossa. Helmikuun alussa tehdyn linjauksen mukaan koulua on tarkoitus saneerata tämän kevään aikana vaiheittain, eikä väistötilojen tarvetta ole.

Mikkelin kaupungin terveysvalvonta ei ole myöskään asettanut tiloille käyttörajoitteita.

Sisäilmatyöryhmä on kuitenkin sitä mieltä, että ilmoituksia sisäilmaoireista on tullut niin runsaasti, että väistötiloihin siirtyminen on tarpeen varotoimenpiteenä. Oireilmoituksia on tullut noin 60 sekä opettajilta että oppilailta. Neljä oppilasta on tällä hetkellä kotiopetuksessa.

Urpolan koulun vs. rehtori Pertti Hotti kertoi tiistaiaamuna Länsi-Savolle, että Mikkelin kaupungin tilahallinto hoitaa jatkotiedottamisen asiassa.