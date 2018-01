Stellan nuoriso herättää tunteita somessa — Kauppakeskus järjestää nuorisotilan, jossa toimintaa järjestää aluksi 4H-yhdistys Kauppakeskuksessa aikaansa viettävä nuoriso synnytti vilkkaan somekeskustelun. Asiantuntijat muistuttavat: alakoululaisten ei ole hyvä viettää liikaa aikaa kauppakeskuksissa. Mari Koukkula Ammattikoulussa opiskelevat Nea Pulkkinen ja Marco Jokisalo käyvät melkein joka päivä koulupäivän jälkeen Stellassa tapaamassa kavereitaan.

Marketkaupan johtaja Iiro Siponen ei ole käynyt lukemassa Facebook-ryhmä Puskaradion keskusteluketjua nuorten ajanvietosta Suur-Savon Osuuskaupan omistamassa kauppakeskus Stellassa Mikkelissä. Ilmiö on hänelle tuttu muutenkin.

— Kun tulee pakkasta ja tuiskua, nuoria tulee enemmän Stellan käytäville.

Siposen mukaan nuorison tavoissa tai lukumäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia vuosien varrella.

— Kauppakeskuksessa saa oleskella. Jos jutellaan ja seurustellaan asiallisesti, siinä ei ole mitään huomautettavaa.

Siposen mukaan on totta, että jotkut varttuneemmat asiakkaat ovat kokeneet nuorison oleskelun ja käyttäytymisen häiritseväksi.

Kauppakeskus on lisännyt talvikaudeksi vartiointiliikkeen tekemää järjestyksenvalvontaa. Yhteistyö viranomaisten kanssa on sujunut hyvin.

— Poliisit jalkautuvat aikaisempaa useammin kauppakeskukseen. Tästä on tullut yleisöltä kiitosta.

Oma soppi nuorille

Valvonnan tehostaminen ei ole ainoa toimi. Kauppakeskus on aloittamassa yhteistyön järjestöjen kanssa. Toisen kerroksen liiketilassa aloittaa tammikuun 29. päivä nuorille tarkoitettu toimintatila. Aluksi 4H:n hoitama nuorisotila on auki maanantaisin kello 17—20.

— S-ryhmä tarjoaa meille tilan ja kalusteet, me järjestämme toiminnan, kertoo Mikkelin 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Kauppinen.

4H on palkannut toimintaa vetämään Nuoriso-opiston ja ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiikan opiskelijoita.

— Toimintatavat muotoutuvat sen mukaan, mitä nuoret itse haluavat.

4H:lla on rahkeita pyörittää toimintaa yhtenä päivänä viikossa. Yhdistys saa perusrahoituksensa kaupungin avustuksesta.

— Toisina päivinä voisivat toiminnasta huolehtia muut järjestöt tai esimerkiksi seurakunta, Kauppinen sanoo.

Poliisi jalkautui kauppakeskukseen

Komisario Petri Isokuortti kertoo poliisin aloittaneen kauppakeskukseen jalkautumisen kuukausi sitten. Syy ei ole lisääntyneissä levottomuuksissa.

— Meille tulee Stellaan aika vähän varsinaisia tehtäviä. Haluamme olla siellä, missä ihmisetkin ovat, ja talvella kauppakeskus vetää ihmisiä puoleensa.

Tehoa tennarityöhön

Mikkelin nuorisopalvelut on nostanut jalkautuvaa tennarityötä tekevien työparien määrää yhdestä kahteen.

— Voimme useammin jalkautua esimerkiksi Stellaan, ja pystymme reagoimaan nopeammin erilaisiin uusiin ilmiöihin, kertoo etsivä nuorisotyöntekijä Nina Valkonen.

Valkosen mukaan tennarityön lisäämiseen ei ole syynä Stella tai mikään muukaan kohde.

— Haluamme kohdata, kuunnella ja keskustella nuorten kanssa heidän omilla kokoontumispaikoillaan.

Tarvittaessa työntekijät tarttuvat nuoria askarruttaviin aiheisiin sekä antavat neuvontaa ja ohjaavat soveltuviin palveluihin.

Tennarityöntekijät eivät ole nuorten kokoontumispaikoilla kontrolloimassa nuoria. Yksi lähtökohta on se, että nuorilla on oikeus olla julkisilla paikoilla siinä missä muillakin ikäryhmillä.

— Nuoria koskevat samat säännöt kuin muitakin. Jos tulee jotain hässäkkää, useimmiten riittää lempeän asiallinen huomautus.

Vanhempien hyvä tietää

Keskustelevaa otetta Valkonen suosittelee kenelle tahansa nuoria kohtaavalle aikuiselle. Yhteistyö nuoria kohtaavien tahojen kanssa sujuu hyvin. Nuorisotyöntekijät tekevät yhteistyötä muun muassa kauppakeskusten vartijoiden kanssa

— Olisi hieno juttu, jos nuoret löytäisivät myös muita yhteisiä tiloja ja tapoja viettää vapaa-aikaansa kuin pelkästään kauppakeskuksessa hengailemisen. Esimerkiksi nuorisopalveluiden seitsemän eri nuorisotilaa tarjoavat nuorille avoimen oleskelupaikan, Valkonen muistuttaa

Nuorisotyöntekijät ja kauppakeskuksen vartijat ovat huomanneet, että Stellassa viettää aikaansa aikaisempaa useammin myös alakouluikäisiä.

— Vanhempien on aina hyvä tietää, missä ja kenen kanssa omat lapset tai nuoret vapaa-aikaansa viettävät.



Energiajuomia ja säkkituoleja

Mari Koukkula Yhdeksäsluokkalaiset Heidi Auvinen ja Silja Saarinen kävivät ostoksilla Stellassa. Ostosreissun jälkeen he viettivät iltapäivää kauppakeskuksen Tähtitorilla.

Mikkeliläiset Marco Jokisalo, 17, ja Juuli Reinamo, 17, pitävät Stellan omaa nuorisotilaa hyvänä ajatuksena. Jokisalolla ja Reinamolla on tapana tulla Stellaan opiskelupäivän jälkeen tapaamaan kavereita.

— Nuorisotilassa voisi olla säkkituoleja, sohvia ja pistorasioita kännykän lataamista varten. Niin, ja bussi-aikataulujen näyttö, ideoi Jokisalo tilan varustusta.

Reinamo lisää, että tilassa voisi olla myös ilmoituksia nuorille sopivista tapahtumista.

Stellassa Jokisalolla ja Reinamolla on tapana tavata kavereita.

— Istutaan ja juodaan energiajuomia, Jokisalo tiivistää tavallisen iltapäivän ohjelmaa.

Kaupat käydään aina silloin tällöin läpi.

— Jos vaikka jossain on kivat kengät, ne voi ostaa sitten kun on rahaa, Jokisalo sanoo.

Nea Pulkkinen, 17, toivoo nuorisotilaan erilaisia pelejä.

Pulkkinen sanoo lukeneensa Puskaradiosta kommentteja Stellassa aikaansa viettävästä nuorisosta. Osa kommenteista on Pulkkisen mielestä ihan asiallisia.

— Jotkut kommentit ovat outoja. Kyllähän me saadaan

olla täällä.

J

okisalo, Reinamo ja Pulkkinen sanovat, ettei heillä ole ollut kauppakeskuksessa ongelmia vanhemman väen kanssa.

— Joillakin on ongelmia, kun käyvät röökillä liian lähellä ovia, Jokisalo sanoo.

Nuorisotutkijat: alakoululaisille tyrkyllä huonoja tapoja

Huoli nuorten oleskelusta kauppakeskus Stellassa nousee toistuvasti keskusteluun. Vastaavaa keskustelua käydään monilla muillakin paikkakunnilla.

— Taustalla on osittain aikuisten huoli nuorista, toteaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenian johtaja Jussi Ronkainen.

Ronkaisen ja Juvenian nuorisotutkijan Veli Liikasen mukaan tällaiseen huoleen sekoittuu usein aikuisten vallankäyttö. Keskustelusta tulee helposti koko nuorisoa leimaavaa ja yleistyksiä suosivaa.

— Kauppakeskuksissa aikaansa viettävät nuoret ovat vähemmistö, ja heistäkin häiritsevästi käyttäytyvät vain muutamat nuoret. Lisäksi perusoikeuksien näkökulmasta nuorillakin on oikeus viettää aikaansa julkisessa tilassa, Liikanen muistuttaa.

Ronkainen ja Liikanen eivät kuitenkaan pidä nuorten oleskelua täysin ongelmattomana. Yksi huolenaihe on se, jos joukossa on kovin nuoria.

— Siellä on alakoululaisiakin, jotka voivat oppia huonoja tapoja lähes aikuisilta nuorilta. On mahdollista, että tätä kautta tutustutaan nuuskaan ja päihteisiin, Ronkainen sanoo.

Liikanen muistuttaa, ettei kysymys ole kuitenkaan mistään ikärajasta. Kymmenenvuotiaskin toki voi kauppakeskuksissa käydä.

Ronkaisen ja Liikasen mielestä huoleen voi olla syytä myös silloin, jos nuori tuntuu oleilevan kauppakeskuksessa jatkuvasti ja sellaisina aikoina, jolloin tavallisesti ollaan koulussa tai töissä.

Tämä voi kertoa elämänhallinnan tai huolenpidon puutteista.

— Kaupunki tekee etsivää nuorisotyötä myös Stellassa. Työntekijät voivat tarkistaa sen, millaista tukea tällainen nuori kaipaa.