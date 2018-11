Itä-Suomen poliisilaitoksen alueelle on tulossa lähipoliiseja.

Sisäministeriö on valmistellut 40 poliisivakanssin lisäystä niin, että poliisit olisivat nimenomaan asuntoalueille sijoitettavia lähipoliiseja.

Tavoitteena on ennen muuta puuttua etupainotteisesti nuorten laajenevaan huumeidenkäyttöön.

Lähipoliiseja ei Suomessa käytännössä ole kuin muutamilla paikkakunnilla.

— Tietenkin poliisitehtävissä on poliiseja, joiden työ on painottunut nuorten parissa työskentelyyn. Nyt on tarkoitus vahvistaa tätä lähipoliisitoiminnalla, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).