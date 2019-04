Pääsiäisen vapaat tiedossa ja mieli tekisi pilkille tai muuten jäille ulkoilemaan?

Kannattaa harkita kahdesti, sillä yli kymmenen asteen lämpötila päivisin, sulavat vedet ja auringonpaiste ovat sulattaneet jäitä tehokkaasti. Jään paksuus voi vaihdella paikoitellen suuresti, ja suurissa järvissä teräsjäätä on enää muutamia senttimetrejä tai sitä ei ole ollenkaan.

— Omat havainnot ja useamman muunkin havainnot ovat sen kaltaisia, että teräsjään osuus on häviävän pieni kahden kohvajääkerroksen välissä, kertoo Etelä-Savon ely-keskuksen vesistöasiantuntija Pekka Sojakka.

— Jään rakenne on monin paikoin puikkoontunutta eli kantavuus on merkittävästi heikentynyt vaikka paksuutta jäällä onkin. Turvallista liikkuminen ei missään tapauksessa enää ole, Sujakka jatkaa.

Jään paksuus vaihtelee järvien isoilla selillä

Ely-keskus ei enää mittaa reaaliaikaisesti jäiden paksuuksia, mutta laskennallisia arvioita jään paksuudesta on mahdollista tehdä.

Kyyvedellä viimeisin mittaus on tehty 10. huhtikuuta, jolloin jäätä oli vielä 42 senttimetriä. Ennuste lämpötilakertymä huomioiden on tällä hetkellä 32 senttiä.

Oravin mittauspisteellä Saimaalla jään paksuudeksi arvioidaan noin 28 senttiä.

Näiden ennusteiden mukaan jäät ovat noin 7—8-senttimetriä ohuempia kuin pitkän ajan keskiarvot.

— Vaikka meillä on käsitys vesistöjen jään paksuuksista on, jään paksuudet vaihtelevat voimakkaasti. Järvien selilläkin paksuus on vaihteleva. Osa pienistä latvajärvistä on jo vapautunut jäistä, ja muutoinkin jäiden lähtö pienillä ja keskikokoisilla järvillä tapahtuu aikaisemmin kuin suurilla selkävesillä, kertoo Sojakka.

Nouseva vesi sulattaa jäätä

Saimaan vedenpinta on sulamisvesien myötävaikutuksella nousussa. Sojakka muistelee, että Saimaan vedenpinnan ennustetaan nousevan puoli metriä.

— Kevätsulanta on lähtenyt liikkeelle hyvin voimakkaasti. Myös muidenkin järvien ja latvavesien vedenpinta on nousussa. Se osaltaan vielä syö olemassa olevaa jääkerrosta. Kun nouseva vesi menee jäämassan väliin, se haurastuttaa jäätä nopeasti. Puikkoontuminen lisääntyy merkittävästi, sanoo Sojakka.

Sojakka arvioi, että jos lämpötila pysyttelee ajankohtaan nähden normaalia lämpimämpänä, valtaosa jääpeitteestä sulaa vappuun mennessä.

— Veneilykauden voinee käytännössä aloittaa toukokuun puolivälissä, sanoo Sojakka.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan ainakin pääsiäisen ajan luvassa on keskiarvoa lämpimämpiä kelejä. Tiistaina Etelä-Savossa voidaan päästä jopa viiidentoista asteen lämpötilaan.

Ennusteen mukaan pääsiäiseksi on luvassa mainiota säätä.

Pitkäperjantaina sään ennustetaan muuttuvan pilvisemmäksi matalapaineen takia, mutta aurinko voi näyttäytyä pilvien lomasta.

Lauantaina ja sunnuntaina lämpötila pysyy hieman kymmenen asteen yläpuolella. Jo maanantaina voidaan lähestyä viidentoista asteen rajaa.