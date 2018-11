Grüne Wochen näkyvä kumppanuus tuo Suomi-kuvaa vahvasti esiin meille tärkeällä eurooppalaisella markkina-alueella. — Jari Leppä

Saimaa on Suomen maakunnista laajimmalla maakuntaosastolla mukana Saksassa järjestettävillä maailman suurimmilla ruokamessuilla tammikuussa 2019.



Messuille osallistuu 80 yritystä eri puolilta Suomea, joka on messujen pääyhteistyökumppani. Saimaan yritysten tavoitteena on saada näkyvyyttä omaleimaisille ruoka- ja juomatuotteille ja raivata niiden tietä Saksan markkinoille.



Grüne Woche -messuille osallistuu vuosittain noin 400 000 kävijää sekä 1 700 näytteilleasettajaa ja 4 000 median edustajaa 65 eri maasta.



— Grüne Wochen näkyvä kumppanuus tuo Suomi-kuvaa vahvasti esiin meille tärkeällä eurooppalaisella markkina-alueella juuri EU-puheenjohtajakautemme kynnyksellä, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.



Messuille osallistuvat yritykset ovat esillä ruuan ja matkailun yhdistävillä alueosastoilla. Saimaa tekee tiivistä yhteistyötä muun Itä-Suomen kanssa.



Näytteilleasettajia ovat muun muassa Aten Marja, Best Guest Finland, Finnish Plant, Malmgård Brewery, Mustan virran panimo, Opa Muurikka, Saimaa Brewing Company, Sunspelt, Vavesaaren tila, Virtasalmen viljatuote ja Wellbeing 365.



Ravintola-alueella on myös Suuret Oluet - Pienet Panimot -baari, jossa voi maistella Saimaan pienpanimoiden oluita. Kokkimaajoukkueen lisäksi keittiössä hääräilee ravintola Vaihan yrittäjä Teemu Kaijanen, joka loihtii ruokanäytöksissä herkkuja Saimaalta.