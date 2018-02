Uusi mönkijä vietiin Kangasniemellä — Rattijuoppo jäi poliisin haaviin lauantaina Havainnot mönkijän anastuksesta voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisille. Niina Villman

Kangasniemen Kiertokalliontieltä anastettiin sunnuntaina aamuyöllä mönkijä.

Mönkijän merkki on Polaris Sportsman XP 1000 ja se on väriltään punainen. Ajoneuvossa on lisäksi huomiota herättävä telasarja.

Itä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan uusi ja arvokas mönkijä oli ostettu noin kuukausi sitten.

Mönkijän anastaneet kaksi henkilöä liikkuivat mahdollisesti japanilaisvalmisteisella, tummanvihreällä porrasperäisellä henkilöautolla. Havainnot tapauksesta voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisille soittamalla numeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi

Törkeä rattijuopumus

Poliisipartio suoritti liikenteenvalvontaa Jyväskyläntiellä Synsiön kohdalla myöhään lauantai-iltana. Liikenteenvalvonnassa poliisi mittasi pakettiautolle nopeudeksi 110 kilometrin tuntinopeuden 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella.

Poliisi pysäytti auton ja teki kuljettajalle puhallustestin, jonka tulos oli 1,50 promillea.

Vuonna 1983 syntynyttä ulkopaikkakuntalaista mieskuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.