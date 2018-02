Haukarting on vieläkin kiinni, koska Hirvensalmen sähköautoja pakerretaan yhä Italian tehtaalla: ”Kun ne eivät ole hyllytavaraa” Karting-hallin käyttöönotto on viivästynyt jälleen, mikä on aiheuttanut ikäviä huhuja. Hirvensalmen autourheilijoiden puheenjohtaja Kari Liimatainen vakuuttaa, että toiminta alkaa alkuvuoden aikana. Tanja Rihu Hirvensalmen Autourheilijat (Hau) on ahkeroinut talkoovoimin entisellä teollisuushallilla viime kesästä saakka.

Hirvensalmen uusi karting-halli eli viralliselta nimeltään Haukarting ei ole vieläkään päässyt aloittamaan toimintaansa.



Hirvensalmen Autourheilijat (Hau) on ahkeroinut talkoovoimin entisellä teollisuushallilla viime kesästä saakka.

Kaikki tilat ja Mikkelin seudun ensimmäinen sisärata ovat kunnossa, mutta autot puuttuvat yhä.

Hirvensalmelle on tilattu sähkökäyttöisiä kulkupelejä, joita on Suomessa vain yhdellä toisella radalla.



— Autot ovat vielä Italiassa tehtaalla. Ne eivät ole hyllytavaraa vaan valmistaminen vie oman aikansa, Hirvensalmen Autourheilijoiden puheenjohtaja Kari Liimatainen kertoo.

Autojen toimitusaika voi olla jopa 10 viikkoa, mutta eiköhän me viimeistään pääsiäisenä avata.

Karting-hallin käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta kuukausia. Aluksi ajateltiin, että ensimmäiset koeajot hurjastellaan jo syyskuussa. Lokakuussa puolestaan hallilla laskeltiin, että ovet voisivat avautua tammikuussa.



Viivästyminen on herättänyt Mikkelin seudulla ikäviä huhuja, vaikka syynä on koko ajan ollut autojen odottelu.



Liimatainen vakuuttaa, että toiminta alkaa vielä alkuvuoden aikana.

— Autojen toimitusaika voi olla jopa 10 viikkoa, mutta eiköhän me viimeistään pääsiäisenä avata.

Tanja Rihu Hirvensalmen karting-hallilla on sinivalkoinen teema.



Haukarting



Pyörittäjänä Hirvensalmen Autourheilijat Hau ry.



Toimii Hirvensalmen kunnan omistamassa 1100 neliön hallissa.



Sisärata on noin 200 metriä pitkä.



Sähköautoja on tilattu 11, joista kolme on juniorikokoa.



Veej`jakaja ry on myöntänyt investointeihin Leader-rahaa.



Yhteistyökumppaneina pieniä ja isoja yrityksiä läheltä ja kaukaa.



Avataan alkuvuoden aikana.