Palvelu- ja vuokrataloista tunnettu Mikkelin kotikaari sai ansiokkaalle organisaatiolle myönnettävän Suomen laatupalkinnon — "Tuli se vähän yllätyksenäkin"

Mikkeliläinen voittoa tavoittelematon yhdistys Mikkelin kotikaari ry on palkittu Suomen laatupalkinnolla.

Suomen laatuyhdistys ry:n eli Laatukeskuksen myöntämän palkinnon jakoi elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk) keskiviikkoiltana EFQM Forum -tapahtumassa Helsingissä.

Palkinto myönnetään korkeintaan kerran vuodessa organisaatiolle, joka on menestynyt hyvin ulkoisessa asiantuntija-arviossa.

Kotikaaren toimitusjohtaja Riitta Paasivuori pitää palkintoa hienona saavutuksena.

— Tiesin, että raati on aika tiukka ja miettii palkinnon myöntämistä monesta vinkkelistä. Ja nyt sitten kävi niin, että me täytimme heidän laatukriteerinsä. Tuli se vähän yllätyksenäkin, Paasivuori kertoo.

Palkinnoksi Kotikaari sai Suomen messusäätiöltä 30 000 euron stipendin.

Taustalla laajat haastattelut ja arvioinnit

Palkinnon myöntämisen perusteena on Kotikaaren menestys Suomen laatupalkinto -arvioinnissa. Kyseessä on Paasivuoren mukaan ensimmäinen kerta, kun Suomen laatupalkinto myönnetään voittoa tavoittelemattomalle sosiaalialan yhdistykselle.

Kotikaaren arvioinnissa kriteerinä käytettiin eurooppalaista organisaatioiden arviointiin käytettävää EFQM-mallia. Neljän hengen arviointiryhmä esimerkiksi haastatteli yhdistyksen johtoa, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

Sote-ala on niin tapetilla, että meillä on oltava todennettua näyttöä laadustamme. — Riitta Paasivuori

Kotikaari tarjoaa ikäihmisille palvelu- ja vuokrataloasumista. Mikkelissä yhdistys vuokraa ikäihmisille huoneistoja kolmesta vuokratalosta ja pitää yllä yhtä palvelutaloa. Lisäksi sillä on yksi palvelutalo Mäntyharjussa. Vakinaisia työntekijöitä on noin 40, ja yhdistyksen palvelutaloissa asuu reilut 60 asukasta ja vuokrakohteissa noin 100 asukasta. Liikevaihto on 3,5 miljoonaa euroa.

Paasivuori: Arvioinnit tärkeitä sote-palveluille

Jo vuonna 2016 Kotikaari menestyi Laatukeskuksen kevyemmässä kokeiluluontoisessa arvioinnissa. Paasivuori kertoo, että tämä innosti hakeutumaan tiukempaan Suomen laatupalkinto -arviointiin.

Arviointi tehtiin alkuvuodesta 2019, jolloin julkisuudessa käytiin kiivasta keskustelua Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen tasosta Esperi Caren vanhustenhoidossa paljastuneiden epäkohtien vuoksi.

Paasivuoren mielestä sote-palvelujen ulkopuolinen arviointi on tärkeää, jotta toiminnan laadukkuus voidaan todistaa.

— Sote-ala on niin tapetilla ja tarkkailun kohteena, että meillä on oltava todennettua näyttöä laadustamme. Ja sitähän ei saa, jos joku ulkopuolinen ei arvioi meidän toimintaamme, Paasivuori sanoo.

Palkintorahoja työntekijöiden hyväksi

Paasivuori kertoo, että palkintostipendille ei ole ehditty vielä keksiä tarkkaa käyttökohdetta. Se on varmaa, että ainakin osa siitä käytetään henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen.

Suomen laatuyhdistys ry on vuonna 1966 perustettu, voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen tavoitteena on auttaa organisaatioita kehittämään toimintaansa ja johtamistaan. Suomen laatupalkinto -arviointia yhdistys on järjestänyt vuodesta 1991 lähtien.