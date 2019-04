Sosionomin koulutus kiinnosti Mikkelissä ja Pieksämäellä kevään yhteishaussa — Xamkissa ja Diakissa sosionomiksi eniten hakijoita

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun haki kevään yhteishaussa keskimäärin 1,96 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohti. Ensisijaisia hakijoita oli tänä vuonna 3482, kun aloituspaikkoja oli 1780.

Xamkiin oli yhteensä 9618 hakijaa. Hakukohteita oli 67, joista ylempään amk-tutkintoon johtavia koulutuksia 20.

Xamkin vetovoimaisuus kasvoi edellisvuodesta 11,6 prosentilla.

Mikkelissä vetovoimaisin oli sosionomin (AMK) koulutus, jossa yhtä aloituspaikkaa kohti oli 4,13 hakijaa sekä Information Technology, jossa hakijoita oli 3,32 aloituspaikkaa kohti.

Koko Xamkin vetovoimaisin koulutusala löytyy Kouvolasta, jossa Game Design eli pelisuunnittelu veti yhtä aloituspaikkaa kohti 9,3 ensisijaista hakijaa.

Xamk kasvatti hakijamääräänsä

— Valtakunnallisesti hakijoita oli viimevuotista vähemmän, mutta Xamk onnistui kasvattamaan hakijamäärää. Erityiseseti verkkokoulutukset olivat suosittuja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja, rehtori Heikki Saastamoinen kertoo tiedotteessa.

Uusista koulutuksista suositumpia olivat Kotkassa järjestettävät peliohjelmointi- ja kyberturvallisuus-koulutukset. Myös sosionomikoulutukset kiinnostivat hakíjoita.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavista koulutuksista eniten kiinnosti palvelumuotoilu. Myös dataperustaisten hyvinvointipalvelujen tuottaminen ja metsätalouden liiketoiminta olivat hakijoiden mieleen.

Hakuprosessissa seuraavana on valintakokeet. Valituille ilmoitetaan valinnoista viimeistään 28. kesäkuuta. Opiskelupaikka syksyllä alkaviin opintoihin on otettava vastaan viimeistään 8. heinäkuuta.

Pieksämäen sosionomitutkinto kiinnosti eniten Diakissa

Diakonia-ammattikorkeakouluun Pieksämäen-kampukselle kevään yhteishaussa oli 3,18 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Hakijamäärät kaikkiin mukana olleisiin tutkintoihin kasvoivat viime keväästä. Diakin kaikkien kampusten vetovoimaisimmaksi hakukohteeksi muodostui Pieksämäen-kampuksen monimuotototeutuksena suoritettava sosionomi (AMK) -tutkinto, johon haki 5,6 ensisijaista hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

Muina hakukohteina Pieksämäellä olivat sairaanhoitaja (AMK) sekä sosionomi (AMK) diakoniatyö -tutkinnot, joiden vetovoima on myös Diakin hakukohteiden huippua.

— Itä- ja Keski-Suomessa on ely-keskusten ammattibarometrin mukaan pulaa erityisesti sairaanhoitajista sekä varhaiskasvatuksen opettajista, joka on yksi sosionomikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdoista. Tutkinnon suorittaneiden työllistymistilanne on alueella hyvä, lehtori ja opinto-ohjaaja Maija-Leena Nyyssönen Diakin Pieksämäen-kampukselta kertoo tiedotteessa.

Diakin koulutuksiin haki valtakunnanlaajuisesti yhteishaussa ja samanaikaisesti järjestetyssä erillishaussa yhteensä 5931 henkilöä. Ensisijaisia hakijoita oli yhteensä 1848.