Päiväkoteihin palaavien lasten määrä alkoi kasvaa Mikkelissä, vaikka koronarajoitusten helpottamisesta ei vielä ole tehty päätöksiä

Päiväkoteihin on tuotu lapsia enenevässä määrin monella paikkakunnalla. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa on Mikkelissä noin 30 prosenttia normaalista määrästä lapsia.

Lasten määrä varhaiskasvatuksessa on koronaepidemian aikana vähitellen kasvanut koko Suomessa.

Kunnallisella puolella päiväkodeissa on ollut reilu neljännes normaalisti varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. Yksityisellä puolella määrä on liki kolmannes.

Mikkelin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Pirjo Vartiainen kertoo, että päivähoitoon tuotujen lasten määrä on vaihdellut epidemian aikana. Viikolla 12 eli maaliskuun toiseksi viimeisellä viikolla varhaiskasvatuksen piirissä oli noin 300 lasta, mikä oli alle 20 prosenttia normaalista. Samalla viikolla epidemian rauhoittamiseksi alettiin tehdä muitakin radikaaleja toimia ja esimerkiksi Uudenmaan rajat suljettiin.

Tämän jälkeen päivähoitoon tuotavien lasten määrä on kasvanut Mikkelissä tasaisesti. Tällä viikolla lapsia on ollut varhaiskasvatuksen piirissä enimmillään jo reilut 500, mikä on noin 30 prosenttia normaalista.

Tavallisesti päivähoidossa on Mikkelissä noin vajaa 1800 lasta.

Mikkelissä yhdistelty joitain ryhmiä

Opetusneuvos Kirsi Alila opetusministeriöstä kertoo, että osallistuminen varhaiskasvatukseen on jo muutaman viikon aikana noussut koko Suomessa.

– Ilmeisesti on niin, että vanhemmat ovat pystyneet aiemmin pitämään lapsia kotona lomien, vapaiden ja työaikajärjestelyjen turvin, mutta nyt lasten osallistumisluvuissa on ollut nousua, hän sanoo.

Opetusministeriö on suositellut vahvasti, ettei päiväkodeissa yhdisteltäisi ryhmiä eikä henkilökuntaa siirreltäisi ryhmästä toiseen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Vartiainen kertoo, että Mikkelissä on yhdistetty vain ryhmiä, joihin on jäänyt vain muutama lapsi. Tällainen tilanne on ollut esimerkiksi Haukivuorella Nuppulan päiväkodissa, johon siirrettiin Haukivuoren esiopetus.

Alila ymmärtää ryhmien yhdistämisen, jos ryhmään on jäänyt vain muutama lapsi, mutta eri puolilta Suomea tietoa on tullut jopa 30 lapsen ryhmistä. Hänen mukaansa aluehallintovirastot selvittävät tällaisten ryhmien tilannetta.

Lomautuksia toukokuusta elokuuhun

Mikkelin kaupunki päätti toissa viikolla yt-neuvotteluissaan, että se lomauttaa koko varhaiskasvatuksen henkilöstön eli 422 työntekijää. Yhteensä lomautusten piirissä on 750 kaupungin työntekijää.

Lomautuksia perusteltiin sillä, että lapsia on normaalia vähemmän päiväkodeissa. Lomautukset alkavat toukokuun puolivälistä ja ne viedään päätökseen elokuun alkuun mennessä.

Vartiainen arvioi, etteivät lomautukset näy päiväkotien arjessa suuresti. Esimerkiksi päivähoitoyksiköiden yhdistämisiä ei ole tarkoitus tehdä lomautusten takia.

– Kesäpäivystys on tulossa ja silloin yksiköitä yhdistetään muutenkin, kun lapsia on vähemmän, Vartiainen sanoo.