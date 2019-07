Pelastuslaitos sammutti nuotion Mäntyharjulla ja toisen Rantasalmella — Metsäpalovaroitus on voimassa Etelä-Savossa

Etelä-Savon pelastuslaitos sammutti kaksi nuotiota Etelä-Savossa torstai-iltana. Pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroitus on voimassa.

Etelä-Savon pelastuslaitos sammutti torstai-iltana kaksi nuotiota, toisen Mäntyharjulla ja toisen Rantasalmella. Mäntyharjulla pihapiirissä pidetty nuotio oli lähtenyt leviämään. Tilanteen huomannut naapuri ilmoitti tilanteesta hätäkeskukseen ja teki nuotiolle alkusammutuksen.

Pertunmaan palokunnan yksikkö kävi paikalla tarkistamassa tilanteen ja kastelemassa alueen. Pihapiiristä ehti palaa noin neliömetrin kokoinen alue.

Rantasalmella Marjosaaren ja Tiheisen välissä olevalla luodolla ollut nuotiopohja jäi palamaan. Pelastuslaitos kävi paikalla sammuttamassa nuotion ja kastelemassa maaston. Luodolla ei ollut ketään paikalla.

Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaroitus on voimassa Etelä-Savossa. Avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty, sillä palon leviämisriski on erittäin suuri.