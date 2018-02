Sissivalaistus saapuu Mäntyharjuun — Nuoret saavat kokeilla, miltä Askel näyttää valonheittimien loisteessa Nuoria etsitään mukaan sissivalaisijoiksi, joita tarvitaan jättitalon valaisuun parikymmentä. Myös yleisö on perjantaina tervetullut ihailemaan valaistua kenkätehdasta. Sissivalaisun tarkoituksena on kiinnittää huomiota valaisun merkitykseen esimerkiksi viihtyvyyden kannalta. Aihekuva.

Mäntyharjun vanha kenkätehdas, nykyisin monitoimitalona toimiva Askel pääsee perjantaina hetkeksi takaisin valokeilaan.

Punatiilinen jättitalo on valittu kohteeksi, kun Mäntyharjussa järjestetään ensimmäistä kertaa yhteisöllinen valotapahtuma Guerrilla Lighting.

Englantilaisen Martin Luptonin kehittämässä tapahtumassa alueen asukkaat valaisevat yhteisvoimin julkisia rakennuksia.

Guerrilla tarkoittaa sissivalaisua, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota valaisun merkitykseen esimerkiksi viihtyvyyden kannalta.

Valotapahtuma on Mäntyharjussa osa lasten ja nuorten kuvataidevuotta.

Askel, jossa on muun muassa nuorisotilat, on nuorten omaa elinympäristöä, joka saa nyt valaisulla erityishuomiota.

Nuoret ovat tapahtumassa itse valonkantajia eli liikkuvat valonheittimien kanssa kenkätehtaan pihalla.

Tanja Rihu Punatiilinen jättitalo on valittu Mäntyharjussa perjantain tapahtuman valaistuskohteeksi.

Suuren talon sissivalaisussa valonkantajiksi tarvitaan 18 ihmistä. Nuoret ovat etusijalla ja voivat ilmoittautua mukaan nuorisotoimiston kautta.



Jos nuoria ei löydy tarpeeksi, valonkantajiksi otetaan myös muita innokkaita.

Sissivalaistuksen ovat Mäntyharjuun suunnitelleet Jukka Laine ja Janne Parviainen.

Laine valokuvaa tapahtuman ja valaisun jälkeen kuvia katsotaan yhdessä Askeleen nuorisotilassa.

Myös yleisö on tervetullutta tapahtumaan.

Tapahtuman järjestää Mäntyharjun kulttuuri- ja nuorisopalvelut Taiteen edistämiskeskuksen tuella.

Sissivalaistusta Askeleella perjantaina 9. helmikuuta kello 19.