Partaharju on miljoonien tulppaanien puutarha — Venäjälle lähtee yli 20 rekkalastillista kukkia Vuoden kiireisimpään aikaan kukkia pakataan kahdessa vuorossa. Arja Reinikainen

Partaharjun puutarhalla Pieksämäellä eletään vuoden kiireisintä aikaa. Ystävänpäivästä on juuri selvitty ja edessä ovat naistenpäivän ja pääsiäinen.

Sipulikukkien tuotantoon erikoistuneen puutarhan pakkaamossa pakataan kukkia kahdessa vuorossa.

Näinä viikkoina pelkästään Venäjälle lähtee yli kaksikymmentä rekkalastillista tulppaaneja.



Puutarha tuottaa talven aikana 38 miljoonaa tulppaania.

— Se on vähemmän kuin viime vuonna, mikä johtuu pääsiäisestä, joka tänä vuonna on kaksi viikkoa viimevuotista aikaisemmin. Pääsiäisen ajankohdan seilaaminen vaikeuttaa tuotannon suunnittelua, kertoo toimitusjohtaja Hanna Suhonen.

Ruukkunarsissien aika edessäpäin

Ruukkunarsissien sesonki on vielä edessäpäin. Niitä Partaharjusta lähtee maailmalle tänä keväänä 1,8 miljoonaa.

Partaharjun puutarha on Pohjoismaiden suurin tulppaanien tuottaja ja Euroopassakin yksi suurimmista.

Kuluttajille kukat päätyvät keskusliikkeiden, kukkatukkujen ja puutarhamyymälöiden kautta.

Viennin osuus kukkatuotannosta on Suhosen mukaan 10—15 prosenttia.

Kukat tekevät kauppansa

Puutarhan kannalta on ilahduttavaa, että suomalaiset ostavat kukkia paljon myös tavallisina arkiviikkoina.

— Talvi on tähän asti ollut lauha, mikä vaikuttaa suotuisasti kukkien myyntiin, kun kukkia ei tarvitse suojata kylmältä, Suhonen toteaa.

Helmikuun pakkaset eivät kuitenkaan Suhosta harmita.

— Aurinko on eduksi kukille ja helmikuussa aurinko jo lämmittääkin. Aurinkoinen sää innostaa myös asiakkaita ostamaan kukkia, Suhonen tietää.

Kaikenvärisiä, mutta ei mustia

Kuten sisustuksessa, myös kukissa trendit vaihtelevat.

— Tulppaaneja on lähes kaikenvärisiä, mutta mustia ei sentään ole, eikä varmasti tulekaan tuotantoon. Viime aikoina erityisen suosittuja ovat olleet moniväriset kimput, kertoo Suhonen.

Värisekoitukset ovat yksivärisiä kimppuja kalliimpia. Selitys korkeampaan hintaan on yksinkertainen: sekakimput pakataan käsityönä. Yksiväristen kimppujen kokoaminen tapahtuu kahdella keruu- ja pakkauslinjalla.

Markkinoille on tullut myös uusia lajikkeita. Yksinkertaisen tulppaanin rinnalle ovat tulleet kerrotut ja isokukkaiset tulppaanit.

Kukat työllistävät

Partaharjun puutarha on merkittävä työllistäjä. Kiireisimpään aikaan yritys työllistää yli 200 sesonkityöläistä, jotka tulevat pääosin Ukrainasta ja Puolasta.

— Työvoiman saaminen ei ole välttämättä helppoa. Nykyisin esimerkiksi Puolasta on selvästi vaikeampaa löytää työvoimaa, Suhonen kertoo.

Eniten työvoimaa tarvitaan lokakuusta pääsiäiseen. Toiminnan kannalta hiljaisinta aikaa on kesä, jolloin töissä on noin 50 työntekijää.

Mittavia investointeja

Partaharjun puutarha tuottaa sipulikukkien lisäksi puuntaimia. Yritys investoi voimakkaasti tuotannon laajentamiseen. Vastikään on saatu käyttöön uusi kylmä- ja pakkasvarasto. Puolentoista hehtaarin suuruinen kasvihuone on viimeisiä sisäasennuksia vaille valmis.

Yli viiden hehtaarin suuruisen ulkokasvatuskentän rakennustyöt jatkuvat kesällä.

Yrityksen kokonaisliikevaihto oli viime tilikaudella 18,5 miljoonaa euroa, josta sipulikukkien osuus oli 11 miljoonaa euroa.