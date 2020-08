Kuopio ei halua Savonlinnaa Pohjois-Savoon – Riittääkö veronmaksukyky keskussairaalan ylläpitämiseksi?

Kuopion kaupunki ei halua Savonlinnaa osaksi Pohjois-Savoa. Asia tuli selväksi Savonlinnan kaupungin järjestämässä kuulemistilaisuudessa kaksi viikkoa sitten.

Kuopion kannalta kaikkein tärkeintä on nykyisen erityisvastuu- eli erva-alueen säilyminen. Siitä näkökulmasta Etelä-Savon hajoaminen olisi riski.

Myös talousasiat huolettivat: Onko Savonlinnan veronmaksu- ja rahoituskyvyn kehitys riittävää laajan keskussairaalan palvelujen ylläpitämiseksi, Kuopiosta kysyttiin.

Kuulemistilaisuudessa Kuopion kannan kertoivat videoyhteydellä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sari Raassina (kok.), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Antti Kivelä (kesk.) ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen.

Kuulemistilaisuus järjestettiin jo 13. elokuuta, mutta asiaa koskeva muistio tuli julkiseksi Savonlinnan nettisivuille vasta torstaina sen jälkeen, kun Länsi-Savo oli muistiota kaupungilta pyytänyt. Tämän jutun tiedot perustuvat kyseiseen muistioon, jonka voi lukea tästä linkistä.

Kaksi keskussairaalaa Pohjois-Savossa vaatisi valtiolta lisärahaa

Kuopion edustajat muistuttivat, että kyse on isosta kokonaisuudesta. Jos Savonlinnan suuntautuu Pohjois-Savoon, huoleksi tulee Mikkelin keskussairaalan asema. Etelä-Savon hajoaminen heikentäisi alueen yhteistyötä.

Lisäksi kahden keskussairaalan ylläpitäminen Pohjois-Savossa vaatisi pysyvän lisärahoituksen valtiolta. Rahat eivät riitä nykyäänkään.

Lisäksi Pohjois-Savon sisällä pitää huolehtia tasapuolisuudesta myös Varkauden ja Iisalmen osalta. Ylä-Savon kunnissa ei ole keskussairaalaa, joten miksi Savonlinnassa pitäisi olla, kuopiolaiset kysyivät muistion mukaan.

Kuopiossa myös nähdään, että Pohjois-Savo on ikään kuin sivullisena vedetty osaksi Etelä-Savon ongelmia. Kuopiossa halutaan turvata oman maakunnan palvelut, eikä haluta vaarantaa nykyisiä aikaansaannoksia.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri oli melkein yhtä tyly

Pohjois-Savosta kantansa asiaan on kertonut myös erikoissairaanhoidosta eli keskussairaalasta vastaava sairaanhoitopiiri 12. elokuuta.

Myös tässä kuulemisessa sävy oli lähinnä torjuva. Kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Markku Rossi (kesk.) ja kuntayhtymäjohtaja Risto Miettunen muistuttivat, ettei sairaanhoitopiiri voi antaa mitään sitoumuksia tulevan maakunnan puolesta.

He kertoivat, ettei sairaanhoitopiirillä ole asiassa roolia, eikä se ota kantaa Itä-Savon suuntautumiseen Pohjois- tai Etelä-Savoon.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuulemista koskevan muistion voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Kunnat valmistelevat lausuntojaan maakuntarajoista

Savonlinna ja kolme muuta Itä-Savon kuntaa sekä soteyhtymä Sosteri haluavat vaihtaa maakuntaa Etelä-Savosta Pohjois-Savoon. Savonlinna on järjestänyt elokuussa lukuisia kuulemisia, joilla se pohjustaa ministeriölle syyskuussa toimitettavaa lausuntoaan asiassa.

Lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä sote- ja maakuntauudistuksesta Itä-Savon kunnat on jo siirretty osaksi Pohjois-Savoa. Soteuudistuksen vastuuministeri Krista Kiuru (sd.) on kuitenkin sanonut, että tasa-arvoisena vaihtoehtona on kuntien säilyminen Etelä-Savossa.

Ratkaisu lopullisista maakuntarajoista tehdään ministerin mukaan alueelta tulevien lausuntojen perusteella.

Ministeri Kiuru osallistuu perjantaina Mikkelissä soteuudistuksen niin sanotun maakuntakierroksen tilaisuuteen.

Korjattu jutun linkit kello 19.47.