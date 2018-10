Poliisi vahvistaa: Kuortin tapauksessa kyseessä henkirikos, neljä otettu kiinni — Rikos tapahtui Keski-Suomessa Leivonmäellä yksityisasunnossa

Mikko Kontti Kuortin ABC-liikenneaseman takana oleva alatie oli perjantaiaamuna eristetty poliisin nauhoilla.

Poliisi vahvistaa tiedotteessaan, että Pertunmaan Kuortin tapauksessa on kyseessä henkirikos.

Henkirikos tuli ilmi torstai-iltana. Tapahtumapaikaksi on poliisin tutkinnassa selvinnyt Keski-Suomen Leivonmäellä sijaitseva yksityisasunto.

Rikoksen epäillään tapahtuneen keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Uhrin henkilöllisyyden selvittäminen on vielä kesken.

Poliisi on ottanut kiinni neljä henkilöä tapaukseen liittyen. Heidän kuulustelunsa on aloitettu perjantaina. Poliisi on myös jatkanut teknistä ja muuta taktista tutkintaa.

Poliisi tiedotti myöhään torstai-iltana tutkivansa vakavaa henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta Pertunmaan Kuortissa.

Perjantaiaamulla paikalla oli rauhallista.

ABC-liikenneaseman takana, aseman itäpuolella oleva rekkojen tankkausalueelle vievä noin 100 metrin mittainen alatie oli kuitenkin yhä eristetty poliisin nauhoilla.

Paikalla oli aamulla kymmenkunta puolustusvoimien henkilökuntaan ja varusmiehiin kuuluvaa henkilöä valvomassa aluetta.