Essote suosittelee Pieksämäelle koronaviruksen leviämisvaiheen rajoituksia – Uusia tartuntoja Essoten alueella on todettu yhteensä 13

Itsenäisyyspäivän jälkeen Essoten alueelta on löytynyt yhteensä 13 uutta koronatartuntaa.

Yhdeksän tartunnoista on Pieksämäeltä, jossa tartuntoja on löytynyt lisää Valona-vanhuspalveluiden asumisyksikön hoitajilta, seurakuntaopistolta ja Juhavan kynttilätehtaalta.

Pieksämäellä kaikkia tartuntaketjuja ei ole saatu jäljitettyä, ja Essote onkin suositellut Pieksämäelle leviämisvaiheen rajoitusten käyttöönottoa. Se tarkoittaisi tiukempia rajoituksia esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen ja mahdollisesti tilojen sulkemista. Pieksämäen kaupunki tekee päätökset rajoituksista lähiaikoina.

Pieksämäellä toivotaan nyt, että ihmiset vastaisivat puhelimeen.

– Ihmisten olisi hyvä vastata puhelimeen myös tuntemattomista numeroista, toivoo Pieksämäen vt. johtava ylilääkäri Aino Rubini kaupungin tiedotteessa.

– Samoin jo etukäteen kannattaisi jokaisen miettiä, että missä on tullut käytyä ja ketä nähtyä viime päivien aikana. Myös tieto siitä onko käyttänyt maskia vai ei, on olennainen.

Kontiopuiston koulussa on asetettu yksi luokka karanteeniin lauantaina ja toinen luokka sunnuntaina. Karanteenissa on myös koulun henkilökuntaa.

Tällä hetkellä muu Essoten alue on koronaviruksen kiihtymisvaiheessa. Muualta kuin Pieksämäeltä koronatartuntoja on sunnuntain jälkeen löytynyt Hirvensalmelta kaksi ja Mikkelistä kaksi. Esimerkiksi Hirvensalmen kirkossa on ollut mahdollista altistua koronavirukselle itsenäisyyspäivänä, kertoo Essoten altistumispaikkalistaus.

Mikkelissä Urheilupuiston koulu siirtyi etäopetukseen maanantaina, sillä koulussa on havaittu useita koronavirustartuntoja.