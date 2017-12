Hevosyrittäjä juhlii uutta vuotta tallissa — Strengellin tallissa peitetään ikkunat ja tulpataan paukkuarkojen hevosten korvat Ilotulitus saattaa olla kotieläimille painajainen. Vesa Vuorela Hevosyrittäjä Sanna Strengell toivoo, että Masan ja tallin muiden hevosten uuden vuoden aattoilta sujuu ongelmitta ilotulituksista huolimatta.

Hevosyrittäjä Sanna Strengell viettää uuden vuoden aattoillan tiukasti kotitilallaan Mikkelin Korpikoskella. Tallissa on 14 hevosta ja kolme lammasta. Lisäksi taloudessa on yksi koira ja neljä kissaa.

— Eläimiä ei yksinkertaisesti voi jättää ilman valvontaa ilotulituksen ajaksi, toteaa Strengell.

Strengell toivoo, ettei kukaan aloittaisi rakettien paukuttelua yhtään ennen ilta kuutta.

Tänään iltapäivällä tallin hevosista lämminveriruuna Masa on mukana Lappearannassa raveissa viisivuotiaiden lähdössä.

— Kisa voi mennä pahasti pilalle, sillä Masa säikkyy helposti kovia ääniä ja esimerkiksi välkehtiviä valoja, kertoo Strengell.

Eläimet sisätiloihin

Raveista Strengellillä on kiire kotiin, sillä hevoset pitää saada otettua sisälle hyvissä ajoin. Tallissa on muutama paukkuarka hevonen ja tiine tamma.

— Tamman ei ainakaan tarvitsisi säikkyä yhtään mitään, ettei se vain saa peloissaan keskenmenoa.

Strengell peittää tallin ikkunat ja laittaa arimpien hevosten korviin pumpulipallot ääniä eristämään. Tallissa on lisäksi radio auki.

Strengell toivoo, että rakettien paukuttelijat kunnioittaisivat naapureita, joilla on eläimiä.

— Raketteja ei pitäisi ampua ainakaan suoraan hevostallien suuntaan. Hevonen on iso eläin, joka vauhkoontuessaan saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.

Ei ennen iltakuutta

Myös monille koirille uuden vuoden aaton ilotulitus on paniikin paikka. Outi Kasanen Mikkelistä varautuu iltaan käymällä viisivuotiaan Alman kanssa lenkillä jo hyvissä ajoin iltapäivällä.

— Alma ei panikoi, mutta selvästi se pelkää rakettien pauketta. Jos olemme ulkona, Alma lähteen häntä koipien välissä kotiin päin, kertoo Kasanen. Sisätiloissa meillä ei ole mitään ongelmaan, eikä Alma ole erityisen levoton eikä läähätä.

Myös Kasanen toivoo, että uuden vuoden juhlijat pitäytyisivät säädetyssä aikataulussa.

— Jos kaikki noudattaisivat sääntöjä olisi lemmikin omistajien helpompaa varautua tilanteeseen, toteaa Kasanen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kehottaa noudattamaa ilotulitteiden käyttöaikaa koskevia rajoituksia. Ilotulitteita saa käyttää uudenvuodenyönä klo 18–02.