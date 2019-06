Vain elämää -juhlakausi koostuu aiempien kausien suosikeista Vesalasta Antti Tuiskuun — Tähdet matkaavat Hirvensalmen Satulinnaan tiistaina

Syyskuussa alkavalla kaudella on mukana poikkeuksellisesti kahdeksan laulajaa.

Vain elämää -tv-sarjan uuden kauden esiintyjät matkustavat tänään tiistaina Hirvensalmelle sarjan kuvauksiin, kertoo Nelonen.

Vuorossa on sarjan 10. tuotantokausi. Juhlavuoden kunniaksi kaudella on mukana kahdeksan esiintyjää, siinä missä aiemmilla kausilla esiintyjiä on ollut seitsemän. Lisäksi kaikki laulajat ovat poikkeuksellisesti tuttuja aiemmilta kausilta.

Uudella kaudella ovat mukana Antti Tuisku, Erin, Lauri Tähkä, Maija Vilkkumaa, JVG-räppäriduon VilleGalle, Vesala, Elastinen ja Sunrise Avenue -yhtyeen laulajakitaristi Samu Haber.

Kausi alkaa Nelosella ja Ruutu-palvelussa syyskuussa. Sarjan myötä Antti Tuisku tekee paluun musiikin pariin viime vuonna alkaneen tauon jäljiltä.

Suursuosioon kohonneessa ja moneen kertaan palkitussa viihdeohjelmassa suomalaiset laulajat viettävät viikon kartanohotelli Satulinnassa Hirvensalmella ja esittävät uusia versioita toistensa kappaleista. Siinä sivussa he esimerkiksi keskustelevat elämästä ja musiikista.

Tosi-tv-sarja perustuu alankomaalaiseen formaattiin. Suomessa se on pyörinyt vuodesta 2012.