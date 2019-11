Lapinsalmen uusi silta on avattu retkeilijöiden käyttöön — 55 metriä pitkä silta on 12 metrin korkeudessa

Lapinsalmen uusi silta Repoveden kansallispuistossa avattiin retkeilijöiden käyttöön perjantaina 8. marraskuuta, tiedottaa Metsähallitus. Käyttöönottotarkastuksen teki Kouvolan rakennusvalvonta iltapäivällä.

Vanha riippusilta romahti heinäkuussa 2018. Syy oli ankkuritangon virheellinen asento, josta tuli siltaan taivutusrasitusta.

Uusi silta on jäykkä, koska sen runko on terästä ja tuettu pyloneilla. Pinta ja kaiteet on tehty kestopuusta. Silta on 55 metriä pitkä ja siltä on alas Kapiaveteen matkaa 12 metriä. Sillan urakoi Remoti Holding Oü.

Tasainen ja jäykkä silta on turvallinen ylittää kaikkina vuodenaikoina. Jyrkkiä nousukulmia ei ole. Sillan voi esimerkiksi pelastustehtävissä ylittää mönkijällä tai moottorikelkalla.

Käyttörajoituksia sillalla ei ole, vaan sitä voi kulkea samaan aikaan molempiin suuntiin.

Lemmenlukoille on omat paikat sillan molemmissa päissä. Metsähallitus toivoo, että muualle lukkoja ei laitettaisi.

Repovedellä päivitetään parhaillaan hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Karttapohjaiseen kyselyyn pääsee kertomaan havaintoja ja kehitysehdotuksia tästä.