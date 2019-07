Viikonloppuna bongataan lepakoita — Mikkeliläinen villieläinhoitaja: "Kuunteleminen on parempi keino havaita lepakon läheisyys"

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys järjestää tänä vuonna kansallisen Lepakkobongauksen yhdeksännen kerran. Lepakkobongaus tapahtuu perjantaista sunnuntaihin 26.7.—28.7.

Bongauksessa rohkaistaan havainnoimaan lepakoita tunnin ajan vapaavalintaisessa sijainnissa, kuten kesämökin pihassa, lähipuistossa tai järven rannassa.

Yhdistys toivoo kaikkien lepakoita havainnoivien ilmoittamaan tekemänsä havainnot Suomen lajitietokeskuksen retkilomakkeella.

Tapahtuman tarkoituksena on kiinnittää huomiota Suomen lepakkojen moninaisuuteen ja niiden erilaisiin elintapoihin. Suomessa on tavattu 13 eri lepakkolajia, jotka poikkeavat elintavoiltaan selkeästi toisistaan.

Esimerkiksi pohjanlepakon näkee usein lentämässä talon tai kesämökin pihapiirissä, kun taas vesisiipan löytää todennäköisemmin lähijärveltä saalistamasta hyönteisiä veden pinnalta.

Erot lajien välillä vaikuttavat myös siihen, kuinka herkkiä lajit ovat niiden elinympäristöissä tapahtuville muutoksille.

Vesistöjen lähellä on hyvä bongata

Mikkeliläinen villieläinhoitaja Jarmo Lautamäki kertoo, että Mikkelin alueella esiintyy paljon esimerkiksi viiksisiippoja. Viiksisiippa on lepakkolaji, jonka pääravinto on hyönteiset. Lajia voi tavata erityisesti paikoissa, joissa on paljon hyönteisiä.

— Viiksisiippoja pyörii esimerkiksi puutarhoissa. Itse olen bongannut niitä kotipihallani, Lautamäki kertoo.

Lepakoita näkee usein vesistöjen lähellä, kuten Pitkäjärvellä. Järvi itse ei tosin ole paras paikka bongailuun.

Kuunteleminen on parempi keino havaita lepakon läheisyys. — Jarmo Lautamäki

— Esimerkiksi Pitkäjärven lähettyvillä olevat kaislikot ja kosteikot ovat hyviä paikkoja, villieläinhoitaja avaa.

Lautamäen vinkki lepakoiden bongaamiseen on korvien käyttö. Ilman erityistä lepakkotutkaa siipiveikkojen erottaminen pimeässä on hankalaa, mutta niiden lentämisestä lähtee selkeä, nopeatahtinen ääni.

— Sen kuulee, kun lepakko lähtee syöksyyn hyönteisparven läpi. Kuunteleminen on parempi keino havaita lepakon läheisyys, Lautamäki tiivistää.

Juttua muokattu 26.7. klo 14.56: Korjattu jutun ingressissä ilmaus "ensi viikonloppuna" muotoon "tänä viikonloppuna".