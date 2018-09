Sodan ja rauhan tietokeskus Muistin tukisäätiön perustamiskokouksessa perjantaina Mikkelissä oli vapautunut tunnelma.

— Tämä on juhlapäivä, sanoi ex-pääministeri Paavo Lipponen.



Lipponen oli aikoinaan avaamassa keskustelua sotahistorian tutkimus- ja näyttelytoiminnan aloittamiseksi. Vuosien valmistelun jälkeen hanke on nyt päätynyt tietokeskuksen perustamiseen.

Lipponen on Muistin tukisäätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja. Säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin perjantaina Mikkelissä.

Säätiö sai hallituksensa, ja samalla todettiin myös tietokeskuksen operatiivista toimintaa johtamaan tulevan osakeyhtiön Muisti Oy:n perustaminen.

Lipponen kiitteli hanketta, Mikkelin kaupunkia ja valtiovaltaa.

— Toiminta-ajatus on vuosien aikana kehittynyt vastaamaan tämän päivän tarvetta. Sodan kokemukset nähdään laajasti, ja puhutaan sodasta selviytymisestä. Ihmisten ja perheiden kokemukset tulevat vahvasti esiin, pohti Lipponen.

— Ennen muuta nousee kysymys rauhan merkityksestä. Sodista on selvitty.

Lipposen mukaan Muisti on tietokeskuksena löytänyt konseptin, joka vahvistaa Mikkelin kaupungin roolia sotien ajan historian kertojana.

— Muisti luo alustaa Mikkelin kehittymiselle kansallisen muistin ja arkistotoiminnan keskuksena.

Historia kyllä kiinnostaa

Lipponen, Muistin tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittu Oulun yliopiston Suomen ja Pohjois-Euroopan historian professori Tiina Kinnunen ja Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen ovat samaa mieltä siitä, että sodan ja siitä selviytymisen tarina kiinnostaa myös nykyisiä polvia.

— Suomessa ja maailmalla on menossa sotahistorian buumi. Lähellä ovat ovat Suomen juhlavuosi ja nyt vuoden 19818 tapahtumat. Nyt tämä kaikki vielä laajenee, kun mukaan tulevat yksilön ja sotilaan kokemukset, sanoo Lipponen.

— Perinteen on säilyttävä. Kyse on myös kansallisen identiteetin rakentamisesta. Meillä Suomessa on nyt tasapainoinen kansallinen identiteetti.

Kinnusen mukaan sodan ja rauhan asiat ovat aina kiinnostavia.

— Ne koskettavat joka puolella. Kansallinen kertomus kiinnostaa.

Elinkeinoelämän vaikuttajana tunnettu helsinkiläinen Ari Lahti on yksityishenkilönä tukisäätiön perustajajäseniä. Hän muistuttaa, että nykypolville sodan ja rauhan historiaa pitää kertoa modernin keinoin.

— On asioita, joita ei saa unohtaa, kun sodan käynyt sukupolvi väistyy. Nykytekniikalla voidaan kertoa asioita, ja Muisti on dokumentti nuorille.

Säätiössä yhdeksän perustajajäsentä

Muistin tukisäätiön allekirjoittivat perjantaina Mikkelin kaupunki, Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, Ari Lahti, Länsi-Savo Oy, Paavali Juusten -säätiö, Mikkelin Tyttölyseon seniorit ry, K-ryhmä ja Cosmopolis Oy eli siis Paavo Lipponen.

Peruspääoma on 395 000 euroa. Säätiön tarkoituksena on sodan ja rauhan tutkimuksen edistäminen sekä Suomen sotiin liittyvän tiedon kokoaminen. Tietokeskus avataan Mikkeliin keväällä 2021.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja on Timo Halonen.

Hallituksen jäseniä ovat varapuheenjohtajana Ari Lahti, Tiina Kinnunen, lakimiesasessori Jyri Klemola Paavali Juusten -säätiöstä, Mikkelin valtuuston puheenjohtaja Seija Kuikka, aluejohtaja Jari Kuosmanen K-Ryhmä/Kesko Oyj:stä, talousjohtaja Ari Miettinen Osuuskauppa Suur-Savosta, esikuntapäällikkö Markku Myllykangas ja toimittaja Tiina Toivakka Mikkelin Tyttölyseon senioreista.



Muisti Oy:n hallituksen puheenjohtaja on Halonen. Hallituksen jäseniä ovat liiketalouskonsultti Vesa Sorasahi ja matkailujohtaja Maisa Häkkinen.

Osakeyhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin hanketta viime ajat projektipäällikkönä vetänyt FM Olli-Pekka Leskinen.

Seuraavaksi neuvotellaan budjettirahoituksesta

Leskisen mukaan Muistin jatkotoimet etenevät varsin arkisesti.

Säätiön ja yhtiön perustamisen muodollisuudet hoidetaan loppuun, tieteellinen neuvottelukunta aloittaa näyttelytoiminnan sisältöjen suunnittelun ja Mikkelin kaupunki puolestaan tietokeskuksen sijoituspaikaksi tulevan Päämajatalon muutostyöt.



Halosen mukaan Muistin perusrahoitus on järjestyksessä. Seuraavaksi on neuvoteltava valtionrahoituksesta.

— Neuvottelut ovat kesken, mutta olemme pitkällä. Valtion rooli on tulevaisuudessa keskeinen, mutta kyseessähän ei ole vain Mikkelin vaan kansallinen hanke, sanoo Halonen.



Muistilla on rahoitusta koossa lähes kolme miljoonaa euroa. Lisäksi Mikkeli osoittaa yhteensä kolmen miljoonan euron rahoituksen Päämajataloon.

Valtion vuotuiseksi rahoitukseksi on laskettu 450 000 euroa. Raha on budjettirahaa, joka olisi saatava ensi kerran opetus- ja kulttuuriministeriön sektorille valtion budjettiin vuonna 2021 eli Muistin toiminnan alkaessa.



— Tietokeskuksella tulee olla tieteellistä näyttöä, jota voidaan käyttää rahoituksen perusteena, samaan tapaan kuin tiedekeskus Heurekan rahoituksessa, sanoo Leskinen.

— Tavoite on korkealla, mutta Muisti ei ole museo, vaan tiedekeskus, joten sille voidaan osoittaa erillisrahoitusta, sanoo Halonen.