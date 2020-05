Päällystystyöt Etelä-Savon maanteillä alkavat viikolla 21 – Ensimmäisenä työkoneet Mikkelin Tuskuun ja Mäntyharjun Huhtamäkeen

Kesän 2020 päällystystyöt Itä-Suomen maanteillä alkoivat maanantaina, mutta urakkaa riittää aina syyskuun loppupuolelle saakka.

Kunnostettavaa päällystettä on kolmen maakunnan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella noin 500 kilometriä eli kaksinkertainen matka viime vuoteen verrattuna. Rahaa töihin on tänä vuonna ollut käytettävissä noin 30 miljoonaa euroa.

Päällystysurakat on kilpailutettu ja Etelä-Savossa tieurakat hoitaa Peab Asfalt.

Työt alkavat Mikkelistä ja Mäntyharjusta

Alustavan aikataulusuunnitelman mukaan työt Etelä-Savossa alkavat viikolla 21. Ensimmäisiä urakkakohteita ovat valtatiellä 13 Mikkelissä Tuskusta käynnistyvä 23 kilometrin mittainen päällystystyö, jonka päätepiste on Harjumaassa, sekä noin seitsemän kilometrin pätkä Viitostietä Mäntyharjun Huhtamäessä. Toukokuun loppuun on ajoitettu myös Viitostien urakka Joroisissa.

Kesäkuussa työmaa-aluetta ovat viikoilla 24–25 Viitostien väli Tikkala–Savilahti Mikkelissä ja Kangasniemellä Ihala–Ukkola -osuus valtatiellä 13. Heinäkuussa työt etenevät Mäntyharjussa valtatielle 15 ja elokuun taitteessa valtatiellä 13 korjaillaan osuutta Ristiina–Ostolahti. Elokuun urakoita ovat Kantatiellä 72 Pieksämäellä Petäikön ja Montolan osuudet.

Juha Rika Päällystyskohteet kesällä 2020.

Kantatien 62 korjauskohteissa ei kannata retkipyöräillä tietöiden aikana.

Osassa kohteita työt alkavat maanrakennusurakalla ennen varsinaisia päällystystöitä. Kesän mittavin tieurakka on Puumalassa kantatiellä 62.

Noin kuusi viikkoa kestävät maanrakennustyöt alkavat osuudella Hurissalo–Pistohiekka viikolla 29 ja osuudella Pistohiekka–Saha viikolla 30. Koko tieurakan pitäisi valmistua päällystyksineen syyskuun puolivälin tienoilla.

– Siellä on monenlaista tehtävää, kallioleikkausten laajentamisista tien kantavuuden parantamiseen. Työt aiheuttavat tiellä liikkujille merkittävää haittaa ja suosituksemme on, että pyöräilijät suosisivat muita väyliä tieurakan aikana. Reittihän on suosittu retkipyöräilijöiden keskuudessa, kehottaa ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Maanrakennustöitä vaativat myös maantie 419 Mäntyharjun Vihantasalmesta Aholaan ja maantie 4164 Virranmäestä Nurmaaseen. Molemmissa kohteissa työt on tarkoitus aloittaa kesäkuussa, viikoilla 25 ja 24. Myös maantiellä 15254 Kangasniemen Luusniemessä aloitetaan työt maanrakennuksella viikolla 25.

Saattoautot käytössä

Työmaa-alueilla on omat nopeusrajoituksensa ja niissä tarvitaan myös liikenteenohjausta. Turvallisuuden parantamiseksi tienpäällystyskohteissa on käytössä saattoautoja.

Nopeusrajoitukset poistetaan, kun kaikki työvaiheet ovat valmiina. Tiemerkinnät valmistuvat yleensä viimeistään kolmen viikon kuluttua päällystystyön valmistumisesta.