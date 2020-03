Esedun vaihto-oppilaat kotiutetaan – Mikkelin peruskouluissa ei toistaiseksi poissaoloaaltoa

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on keskeyttänyt matkustamisen toistaiseksi sunnuntaina 8.3 koronaviruksen vuoksi. Suunnitellut vaihdot Ranskaan, Unkariin ja Maltalle ehdittiin peruuttaa. Ulkomailla olevat opiskelijat kotiutetaan sunnuntaihin mennessä. Kotiutettavia on yhteensä 13 ja he ovat olleet vaihdossa Espanjassa – osa Kanariansaarilla – Unkarissa ja Ruotsissa.

– Kaikille on tilattu lentoliput, ja viimeisetkin palaavat lähiaikoina Suomeen, Esedun toimitusjohtaja Arja Seppänen kertoo.

Suomeen palattuaan opiskelijoilla on 14 vuorokauden varoaika ennen kouluun palaamista.

Opetus jatkuu Esedussa normaalisti, mutta kaikki matkat ulkomaille on peruttu, samoin matkat kotimaassa täysin välttämättömiä lukuun ottamatta.

– Kaikki, jotka pystyvät, tekevät etätöitä, toimitusjohtaja Arja Seppänen huomauttaa.

Paitsi lähiopetus, myös oppisopimus- ja koulutussopimuskoulutus jatkuvat normaalisti. Niiden suhteen toimitaan opetuksen kohdeyrityksen ohjeiden mukaan, Seppänen kertoo.

Peruskouluissa ei poissaoloaaltoa

Koulut pyörivät normaalisti koronaviruksen yhteiskunnan ylle luomasta varjosta huolimatta. Kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen Mikkelin kaupungin perusopetuksesta ei lähde arvioimaan minkä verran oppilaita on mahdollisesti jäänyt pois varotoimena koronaviruspelon takia.

– Ainahan oppilaita on pois, mutta siitä, minkä verran poissaoloja on tämän takia, meillä ei ole tietoa. Mitään isompaa poissaoloaaltoa tämä ei ainakaan ole aiheuttanut, Manninen kertoo.

Ainakin yhden mikkeliläisen alakoulun Wilma-viestijärjestelmässä on kerrottu koulun henkilökunnan jäsenen lähipiirissä olleen koronavirusepäily. Etelä-Savon alueella ei kuitenkaan ole toistaiseksi yhtään vahvistettua koronavirustapausta.

– Tilannetta seurataan hyvin tarkasti yhteistyössä Essoten, kouluterveyden ja työterveyden kanssa. Olemme tällä viikolla pitäneet asiasta useita palavereja ja tiedottaneet ahkerasti. Pyrimme olemaan asiassa ajan tasalla, Seija Manninen toteaa.