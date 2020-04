Viime vuonna Etelä-Savoon kirjattiin viime vuonna 400 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita

Etelä-Savossa suojeltiin viime vuonna noin 400 hehtaaria maata. Valtiolle hankittiin alueita suojelutarkoituksessa noin 140 hehtaaria. Yksityismaan luonnonsuojelualueita perustettiin 260 hehtaaria. Suojelutoimet kohdistuivat 44 kiinteistölle.

Suojelluista alueista Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (Metso) kohteita oli 372 hehtaaria. Metso-ohjelman painopisteitä olivat runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot, soiden reunametsät ja lehdot.

Metso-ohjelmalla on nyt Etelä-Savossa 4 505 hehtaaria suojeltuja alueita. Se on noin 70 prosenttia kokonaistavoitteesta. Maakunnan metsätalousmaan kokonaispinta-ala on 1,24 miljoonaa hehtaaria ja suojelutavoitteena on 0,5 prosenttia siitä.

Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita suojeltiin 30 hehtaaria.

Tänä vuonna luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan myös Helmi-elinympäristöohjelmalla. Sillä puututaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn eli elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen.

Käytännössä Helmi-ohjelmassa suojellaan soita, lintuvesiä ja –kosteikoita, perinnebiotooppeja, metsäisiä elinympäristöjä sekä ranta- ja vesiluontoa. Suojelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja maanomistaja saa suojeltavasta alueesta korvauksen.

Etelä-Savon ely-keskuksessa toivotaan maanomistajien ottavan yhteyttä ja tarjoavan luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita metsiä ja soita suojeltavaksi.