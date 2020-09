Elämän ja kuoleman kysymys – Itä-Suomella ei ole varaa menettää Vaalijalan kuntayhtymän tarjoamia työpaikkoja sotemyllerryksessä, toteaa kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen

Ilkka Jokinen on ollut Vaalijalan kuntayhtymän johtajana seitsemän vuotta.

Hänen aikanaan on kaatunut kaksi soteuudistusesitystä.

Vaalijala tuottaa kuntoutusta, perusopetusta, päivätoimintaa ja asumispalveluja erityisryhmille.

Kuntayhtymä työllistää yhteensä 1 350 työntekijää, joista lähes 800 Pieksämäellä.

– Lakiuudistuksessa on kysymys myös pitkälti aluepolitiikasta. On siis kyse myös siitä, halutaanko Itä-Suomessa säilyttää sosiaalialan työpaikkoja.

Itä-Suomen ja erityisesti Pieksämäen kantilta tarkasteltuna on Jokisen mukaan kysymys elämästä ja kuolemasta.

– On selvää, että Mikkeli, Jyväskylä ja varsinkin Kuopio haluavat pitää työpaikat.

Ilkka Jokinen suhtautuu lakiuudistuksen läpimenoon skeptisesti

Parhaillaan lausuntakierroksella oleva sote-lakiluonnos lähtee siitä, että erityishuoltopiirit siirtyvät varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen sote-maakuntiin vuoden 2023 alussa.

– Lakiluonnos jättää huomioimatta valtakunnalliset ja yli maakuntarajojen tuotetut erityispalvelut, joihin tarvitaan erityishuoltopiirien laajan asiakaspohjan tuomaa moniammatillista erityisosaamista, korostaa Jokinen.

Arja Reinikainen Vaalijalan kuntayhtymä työllistää 1 350 työntekijää, joista noin 800 Pieksämäellä.

Suunnitelmien mukaan kolmannen uudistusesityksen pitäisi olla eduskunnan käsiteltävänä joulukuussa.

Jokinen suhtautuu lakiuudistuksen läpimenoon skeptisesti.

– Aikataulu on varsin tiukka, sillä lausuntakierros umpeutuu 27. syyskuuta. Aikaa on vähän ja valmistelevilla virkamiehillä on valtava urakka käydä lävitse lausuntoja ja asiaan liittyviä lakimuutoksia, toteaa Jokinen.

Aikataulun viivästyminen on Vaalijalalle etu

Mikäli lakiuudistus ei tälläkään kertaa mene läpi suunnitellun aikataulun mukaisesti, merkitsee se Vaalijalan kuntayhtymälle lisää pelivaraa.

–Tarkoituksemme on käynnistää kolmen kuntayhtymän yhteinen vaikuttamishanke soteuudistuksen jatkovalmistelussa. Työtä on tehtävä jatkuvasti ja yhteyksiä on pidettävä politiikkoihin, että kaikki päätöksen teossa mukana olevat tahot tietäisivät, mistä oikeasti on kysymys, toteaa Jokinen.

Vaalijalan osuus kampanjan kustannuksista on 10 000 euroa. Kuntayhtymän hallitus käsittelee rahoitusasiaa kokouksessaan 23. syyskuuta.

Savossa ja Keski-Suomessa toimivan Vaalijalan lisäksi yli maakuntarajojen ulottuvia erityisryhmien palveluja tuottavat Uudellamaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeen alueella toimiva Etava sekä ruotsinkielisten kuntien alueella vaikuttava Kårgkulla.

Jokinen suhtautuu varovaisen toiveikkaasti Vaalijalan ja muiden julkisten yli maakuntarajojen toimivien erityisryhmien palveluja tuottavien kuntayhtymien tulevaisuuteen.

– Olemme saaneet sen käsityksen, että sekä perhe- ja palveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja myös valmistelevat virkamiehet ova tiedostaneet asemamme valtakunnallisena erityispalveluja tarjoavana yksikkönä ja että tämä myös huomioidaan lakien jatkovalmistelussa, kertoo Jokinen.

Vaalijala myy palveluja 46 miljoonalla eurolla Etelä-Savon ulkopuolelle

Vaalijala toimii kolmen maakunnan alueella, Etelä- ja Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa. Vaalijalan palveluja käyttävät lisäksi lukuisat ydinalueen ulkopuoliset kunnat ympäri maata.

Valtakunnallisten palvelujen myynti on merkittävä osa Vaalijalan liikevaihdosta.

– Tänä vuonna se on noin 22 miljoonaa euroa. Mahdollisesti toteutuvan Etelä-Savon sotemaakunta-alueen ulkopuolelle myydään palveluja noin 46 miljoonalla eurolla, mikä on noin 74 prosenttia kaikesta palvelumyynnistä, kertoo Jokinen.

Vaalijalan kuntayhtymä jätti jo elokuussa oman lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Sen lisäksi Eteva ja Kårgkulla ovat antaneet yhteisen julkilausumansa.

Kuntayhtymien tavoitteena on, että julkiset erityishuollon ylimaakunnalliset erityishuoltopiirit voivat olla jatkossa sote-maakuntayhtymiä tai sairaanhoitopiireihin rinnastettavia toimijoita.