Osa lasten kesäleireistä toteutuu koronakeväästä huolimatta – Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta päättää kesän ohjelmasta ensi maanantaina

Koronakevät on pakottanut monet leirijärjestäjät tekemään peruutuksia. Virusuhka on leikannut etenkin lasten liikuntaleirejä.

Koululaisten kesäloma on nurkan takana ja kodeissa suunnitellaan kuumeisesti kesän ohjelmaa. Vaan kuinka käy perinteisten leirien näin koronakevään jälkeen?

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat linjasivat tiistaina, että seurakunnat voivat käynnistää leiritoimintansa kesäkuussa. Sellaisten leirien, joihin liittyy yöpyminen, aloitusajankohdaksi he suosittelevat kuitenkin vasta juhannuksen jälkeistä aikaa.

Kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo, että päätös kesän ohjelmasta tehdään heillä maanantaina 11. toukokuuta.

– Odotamme kirkkohallitukselta mahdollisia täydentäviä ohjeita ja pyörittelemme tässä erilaisia vaihtoehtoja leirien toteuttamisesta.

Seurakunnan on tarkoitus järjestää sekä päivä- että yön yli -leiritoimintaa lapsille ja nuorille rippileirejä. Aikataulun mukaan ensimmäiset päiväleirit käynnistyisivät Mikkelissä 1. kesäkuuta. Koronatilanteen vuoksi niiden ilmoittautumisaikaa on jatkettu 13.5 asti.

Paukkulassa on toimintaa

Etelä-Savon liikunnan kesäkuulle suunniteltu lasten liikuntaleiri on peruuntunut.

– Keskiviikkona selvittelimme asiaa ja suunnitteilla on, että voisimme pitää leirin elokuussa, kertoo toimistosihteeri Merja Tarkiainen.

Suunniteltu ajankohta on 3.–7. elokuuta. Koronaepidemian eteneminen vaikuttaa siihen, toteutuuko leiri, eikä Tarkiainen tällä hetkellä osaa sanoa, milloin asia voidaan lyödä lukkoon.

Suomen Nuoriso-opiston rehtori Jukka Tammisuo kertoo, että Mikkelissä järjestetään perinteiset lasten kesäleirit heinä–elokuussa. Alakouluikäisille suunnatut kaksi leiriä ovat liikunta- ja ilmaisupainotteiset. Yleisleirillä pelataan erilaisia pallopelejä ja leikitään, Luova lava lapsille -leirillä on teatteripainotteista toimintaa.

Leiriviikot ovat 31 ja 32. Maanantaista perjantaihin kello 8–16 järjestettävät leirit toteutetaan Paukkulanmäellä niin, että leiriläiset jaetaan ryhmiin iän mukaan. Ilmoittautumisaika päättyy kolme viikkoa ennen leirin alkua.

Uimakoulujen kohtalo avoinna

Mikkelin alueen harrasteliigat (Mahl) on keskeyttänyt toimintansa toukokuun loppuun saakka. Myös kesälomakaudelle suunniteltu liikuntaleiri on peruutettu. Kesäkuun alkuun suunnitellun kesäleirinsä on peruuttanut myös Mikkelin naisvoimistelijat.

Mikkelin kaupungin vs. liikunta- ja nuorisosihteeri Tiina Juhola kertoo, että ensi kesän rantauimakoulujen kohtalo on vielä avoinna. Mikäli ne toteutuvat, ajoittuvat ne heinäkuulle.

– Tässä on vielä avoimia asioita, kuten lomautukset ja kysymys kesätyöntekijöistä. Uimakouluthan ovat perinteisesti olleet kesätyöntekijöiden vetämiä.