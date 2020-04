Kuokka maahan — Essote sai ministeriöstä poikkeusluvan Mielentalo-hankkeelle

Essotesta kuuluu vaihteeksi iloisia uutisia. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on allekirjoittanut poikkeusluvan, jolla Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä pääsee käynnistämään Esper-hankkeen viimeisen rakennusurakan.

Pirttiniemenkadulle rakennetaan vuosina 2020–2023 Mielen- ja kuntoutuksen talo, johon sijoittuvat Moision psykiatrisessa sairaalassa ja Mikkelin keskustassa olevat mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon toiminnot, Kyyhkylän kuntoutussairaalassa sijainneet toiminnot, sairaalaopetus sekä lasten psykiatrinen päiväosasto.

Poikkeuslupa on laatuaan toinen. Ensimmäinen myönnettiin vuonna 2016, mutta sen jälkeen sekä rakentamisen laajuus että sen kustannukset ovat muuttuneet – poikkeuslupien ehtona on se, että mikäli rakennusinvestointi muuttuu toimitetuista asiakirjoista, on lupa haettava uudestaan.

Hanke on kustannuksiltaan saatu puristettua noin puoleen alkuperäisestä. Mielen- ja kuntoutuksen talon kokonaiskustannusarvio on nyt 41,2 miljoonaa euroa. Tiloja viiteen kerrokseen tulee noin 14 300 neliötä.

Kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen kertoo jäsenkuntien kanssa käydyn vuoropuhelua hankkeen valmistelun eri vaiheissa ja niiden myötä syntyneen kaikille kelvanneen kompromissin.

– Lokakuussa 2019 järjestettiin kuntakokous, jossa esillä olleiden lausuntojen pohjalta haettiin ministeriöltä uutta poikkeuslupaa hankkeelle.

Rakennuslupa ratkennee ensi viikolla

Investointia on suunniteltu vuosikymmen, mutta ennen kuin kuokka saadaan iskettyä maahan, tarvitaan rakennuslupa. Sen myöntää Mikkelin kaupunki.

– Asian pitäisi olla selvä ensi viikolla, Kortelainen arvioi.

Essoten kehittämisjohtaja Pirjo Syväoja kertoo lupaa haetun niin, että rakentamisen aloittaminen olisi mahdollista ilman valitusajan umpeutumista.

Essoten valtuusto kokoontuu torstaina päättämään hankkeen noin kahden miljoonan euron ennakkourakoista ja -urakoitsijasta. Kokous toteutetaan koronaepidemian vuoksi sähköisin menetelmin, ensimmäistä kertaa Essoten valtuuston historiassa.

– Ennakkourakoilla tarkoitetaan maanrakennus- ja perustamistöitä, Kortelainen kertoo.

Käytännössä työt päästään Syväojan mukaan aloittamaan toukokuun alussa. Varsinainen rakentaminen on suunniteltu aloitettavaksi marraskuussa.

– Sitä kestää sitten kaksi vuotta.

Rakennusajaksi ei ole tiedossa isoja muutoksia sairaala-arkeen. Paaluttaminen ja muut tärinää aiheuttavat työt vaikuttavat kuitenkin Pirttiniemenkadun puolella sijaitsevan silmäyksikön leikkaustoimintaan. Tai paremminkin päinvastoin: rakennustöitä voidaan tehdä niihin vuorokaudenaikoihin, kun silmäyksikön toimet sen sallivat.

Pääurakasta päätetään Essoten valtuustossa näillä näkymin lokakuussa.

Essote Essoten Mielen- ja kuntoutuksen talon rakentaminen kestää arviolta kaksi vuotta. Havainnekuva.

Uuden Mielen- ja kuntoutuksen talon myötä Essote pystyy lisäämään avopalvelujaan ja vähentämään osastohoitoa. Tiloissa tulee työskentelemään noin 300 henkilöä.

Kuntayhtymän käyttämä tilamäärä vähenee merkittävästi ja työntekijöiden, potilaiden, ruuan ja tarvikkeiden kuljetus sairaaloiden välillä loppuu.

Nykyaikaisia tiloja tarvitaan myös kuntoutukseen ja saattohoitoon.

– Väestön ikääntymisen myötä kuntoutuksen tarve lisääntyy. Kuntoutuksen ja pääsairaalan läheisyys mahdollistaa nopean ja turvallisen siirtymisen akuuttihoidosta kuntoutukseen. Tämä on tärkeää esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö- ja lonkkamurtumapotilaille, Syväoja muistuttaa.

Essote sai tiedon poikkeusluvasta 14. huhtikuuta, mutta lupa oli allekirjoitettu jo 19.3. Syväojan mukaan viipeellä ei ole vaikutusta töiden aloittamisen aikatauluihin. Alun perin urakka oli tarkoitus käynnistää huhtikuun puolivälissä.