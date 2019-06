Meksikon keksintö padel tuli viimein Etelä-Savoon — Lajin edistäjä Tiia Sucksdorff avasi kentän Mäntyharjussa

Etelä-Savo siirtyi lauantaina padel-aikaan, kun pallopelille Mäntyharjuun rakennettu kenttä avattiin virallisesti.

Lajihörhöksi itseään kutsuva raisiolainen Tiia Sucksdorff kävi ystävineen pelaamassa näytösottelun ja levittämässä lajin ilosanomaa.

Sucksdorff omistaa Turun seudulla kenttiä ja tuo maahan lajissa käytettäviä välineitä. Hänellä on ennen kaikkea luja usko padelin suosion kasvuun Suomessa.

— Sosiaalinen ja hauska laji. Aloituskynnys on matala.

— Padel on tenniksen ja squashin väliltä, mutta ei vaadi niin paljon voimaa, ja mukana on shakin taktisuutta, määrittelee Sucksdorff.

Padel on nimenomaan nelinpeli. Maila on tennismailaa pienempi ja pallot tennispalloja kevyemmin paineistettuja. Tasapohjaiset lenkkarit käyvät jalkineiksi.

Mäntyharjussa on järjestetty välinevuokrausta kirjastoon.

Ruotsalaiset edellä, taas

Padel on esimerkiksi Espanjassa erittäin suosittu laji.

Sucksdorff kertoo lajin syntyneen 1960-luvulla Meksikossa, jossa eräs mies tuskastui tenniskavereidensa taitojen puutteeseen ja päätti rakentaa seinät lähemmäksi rajoja. Miehen vaimo laati säännöt.

— Suomeen laji tuli 2000-luvun alussa. Kesälajista se on kasvanut ympärivuotiseksi, ja kenttiä on maassa jo 80.

Sucksdorff sanoo ruotsalaisten olevan harrastamisessa ja kilpailemisessa selvästi Suomea edellä.

Täällä seuroissa kilpailevia on vielä vähän, mutta Sucksdorffin mukaan olympiakomitea on jo noteerannut lajin, vaikka sillä ei olympialais-statusta ole. Ulkomailla ammattilaisten World Padel Tour on kasvanut isoihin mittoihin.

Mäntyharjun kenttä on rakennettu uuden tenniskentän rinnalle kenttämestarin töistä juuri eläkkeelle jääneen Juhani Lyytikäisen aloitteesta.

Kunta nuukana pohti ideaa aikansa ja keksi rahoitukseksi yritysyhteistyön paikallisen Polarian kanssa.

Padel-kenttä on jo ollut käytössä. Avajaisissa Polarian toimitusjohtaja Timo Karhula todisti yhtenä lajin koukuttavuudesta.

— Vaikka pelitaitoja ei alussa olisi, niin äkkiä peliin pääsee mukaan pallottelemalla.