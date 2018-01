Mieluummin hyvällä kuin pahalla — Kirsi Savolainen kokeili kaikki mahdolliset rankaisumenetelmät sähköpannasta lähtien Kirsi Savolainen opastaa nykyisin omistajia kouluttamaan lemmikkejään. Arja Reinikainen Kirsi Savolaisen ja Coccin yhteistyö on saumatonta. Parasta on se, että Coccista totteleminen on kivaa.

Saksanpaimenkoira Cocci seuraa korvat terhakasti pystyssä emäntänsä Kirsi Savolaisen ohjeita. Käskyt — istu, maahan, seuraa, paikka — ovat Coccille päivänselviä asioita.

Koiran koko olemuksesta näkee, että emännän käskyjen noudattaminen ei ole pakkopullaa vaan oikeasti kivaa.

Cocci on jo niin taitava koira, ettei se tarvitse enää nameja noudattaakseen emäntänsä käskyjä. Palkinnoksi riittää hetki hangessa riekkumista.

Savolainen on eläintenkouluttaja, joka ei ole erikoistunut pelkästään vain koirien vaan yleensä eläinten kouluttamiseen.

Uudet keinot tarpeen

Savolainen on mukana viikko sitten Tampereen yliopistossa käynnistyneessä käyttäytymisanalyysiin perustuvassa koulutuksessa. Koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen yliopistotasoinen koulutus lajissaan. Mukana koulutuksessa on yhteensä 23 eläintenhoitajaa, eläinlääkäriä ja muita alan ammattilaisia eri puolilta maata.

— Se, että päädyin vielä yliopistoon, on oikeastaan edesmenneen saksanpaimenkoirani Sonin ansiota. Soni sai minut etsimään uutta tietoa.

Soni oli poikkeuksellisen haastava koulutettava.

— Treenasin Sonin kanssa koiraporukoissa, joissa harrastettiin perinteistä, koviin otteisiin perustuvaa koirien koulutusta. Käytin kaikkia mahdollisia rankaisumenetelmiä mitä voi keksiä, sähköpannasta lähtien. Soni oli koira, johon nämä perinteiset metodit eivät toimineet. Mietin, että koiraa on pakko pystyä kouluttamaan muilla konsteilla.

Savolainen päätyi kymmenkunta vuotta sitten tunnetun eläinkouluttajan Tommy Wirenin luennoille. Wiren perustaa kouluttamisen tutkittuun tietoon eläinten oppimisesta.

— Esimerkiksi esineen irrottamisen opettaminen: kun luovut jostain, saat jotain parempaa. Näin koira oppii luopumiskäyttäytymistä, Savolainen kertoo esimerkin.

Samoilla linjoilla ollaan myös Tampereen yliopiston koulutuksessa. Koirien ja ylipäätään kaikkien eläinten koulutus perustuu positiiviseen vahvistamiseen. Eläimet eivät opi rangaistuksen kautta vaan alkavat pelätä.

Esimerkiksi Savolainen nostaa toisille koirille rähjäävät koirat.

— Toruminen ja rankaiseminen saattavat päinvastoin vahvistaa ongelmakäyttäytymistä.

Oma yritys

Savolainen toteutti syksyllä pitkään hautomansa haaveen omasta yrityksestä ja perusti Eläinpalvelu Curacoera -toiminimen. Vapaasti suomennettuna yrityksen nimi tarkoittaa koiraa ja huolenpitoa.

— Nimi taipuu hyvin savolaisten suuhun, perustelee Savolainen toiminimeään.

Kolmen koiran lisäksi Savolaisella on kotitilallaan Pieksämäellä lukuisia eläimiä, joita hän on kouluttanut. Navetassa on muun muassa kaksi hevosta, kolme minipossua, lampaita ja vuohia. Possuille Savolainen on opettanut luopumiskäyttäytymistä ja puskevia vuohia siedättänyt käsittelylle.

— Nykyisin Tupu-pässini on kaikkea muuta kuin tappajan maineensa veroinen. Se ei enää katko jalkoja puskemalla, naureskelee Savolainen.

Edesmenneen Sonin lisäksi Savolainen muistelee lämmöllä kouluttamaansa saksanpaimenkoira Peliä, joka työskentelee nykyisin rajavartiokoirana.