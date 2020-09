Syyttäjä vaatii naiselle ehdollista Puumalan kuolonkolarista, jossa kuoli teinityttö

Etelä-Savon käräjäoikeudessa vaaditaan naiselle ehdollista vankeutta Puumalassa tapahtuneesta kuolonkolarista. Kolarissa Pistohiekan lähistöllä elokuussa 2018 kuoli 16-vuotias tyttö.

Syyttäjä vaatii naiselle tuomiota törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä kolmesta törkeästä vammantuottamuksesta. Syytteessä kuvataan, että kuljettajalta ovat puuttuneet ajamisen edellytykset väsymyksen tai vastaavan syyn vuoksi. Haastehakemuksen mukaan naiselle oli Pistohiekan kohdalla tullut heikko ja huimaava olo, mutta hän oli jatkanut ajoaan eikä pysähtynyt.

Lietvedentiellä melko pian Pistohiekan jälkeen nainen oli menettänyt autonsa hallinnan. Auto ajautui vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi toiseen autoon. Sen kyydissä oli kuljettajan lisäksi kolme alaikäistä lasta tai nuorta. Heistä 16-vuotias tyttö kuoli ja muut eli kuljettaja ja kaksi nuorta loukkaantuivat.

Syyttäjä vaatii myös, että nainen on määrättävä ajokieltoon.

Nainen myöntää syytteet perusmuotoisina mutta kiistää, että kuolemantuottamus, vammantuottamukset ja liikenneturvallisuuden vaarantaminen olisivat olleet törkeitä.

Naisen vastauksen mukaan kolari on ollut törkeän teon sijaan pikemminkin onneton vahinko. Naisen mukaan hänellä on ollut korkeintaankin normaalin työpäivän jälkeinen olo eli olo on ollut ehkä hieman nuutunut. Näin hän ei ole katsonut tarpeelliseksi keskeyttää ajoaan.