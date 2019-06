Luoto paloi Puumalan Liittokivenselällä — Ei sitä ainakaan salama sytyttänyt

Maasto on jo erittäin kuivaa ja metsäpalovaroitus päällä — Tulen tekeminen maastoon on kiellettyä ja rangaistavaa.

Pelastuslaitos sammutti maastopalon Puumalan Liittokivenselällä maanantaina iltapäivällä.

Alkuvaiheessa palopaikkaa piti hieman hakea, koska ilmoittajankin havainnot tulivat etempää mantereelta. Paloveneet paikansivat savun nousevan noin 50x100 metrin kokoiselta Seponluodolta, jolla paloi kangasmaasto.

Luodolta löytyi ihmisen tuomaa roskaa ja nuotiopohjia, joten palo on hyvin todennäköisesti ihmisen aiheuttama.

Palomestari Ville Tuovinen muistuttaa, että maasto on myös saarissa ja luodoilla erittäin kuivaa ja juhannusta kohti mentäessä se vain kuivaa lisää. Metsäpalovaroitus on jo nyt päällä ja avotulen tekeminen maastoon on kiellettyä ja rangaistavaa.