Ecosairila tähtää vihreään bisnekseen — Ensimmäinen tonttivaraus uudelle teollisuusalueelle on jo tehty Mikkelin Metsä-Sairilan jätekeskuksen viereen syntyy uudenlaisen yritystoiminnan alue. Liiketoiminnan ydin on uusi jätevedenpuhdistamo. Metsä-Sairilan Ecosairilan alue voi näyttää tulevaisuudessa tällaiselta. Jätekeskuksen tuntumassa on cleantech-teollisuuden ja energiantuotannon alue. Havainnekuva: Mikkelin kaupunki, asemakaavaselostus.

Mikkelin kaupunki vie eteenpäin mittavaa asemakaavaa, joka mahdollistaa bioenergia- ja kierrätystoiminnan teollisuusalueen rakentamisen.



Niin sanottu Ecosairilan asemakaava on lähdössä lausuntokierrokselle.

Kaava-alue sijaitsee noin viiden kilometrin päässä keskustasta Metsä-Sairilassa seudun kuntien yhteisen Metsäsairila Oy:n jätekeskuksen tuntumassa. Alueen omistavat kaupunki ja Etelä-Savon Energia Oy.

Osayleiskaava sai lainvoiman viime syksynä.

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Ecosairilan osayleiskaavan mukaisten teollisuusalueiden rakentaminen sekä osoittaa teollisuus-, energiatuotanto-, bioenergiantuotanto-, kierrätystoimintaan sopivia alueita.



Kaupungin kehittämisyhtiö Miksei Oy ja Safesaimaa-klusteri ovat kehittämässä EcoSairilan hanketta, joka kokoaa tulevia linjauksia koko Metsä-Sairilan alueelle.

Tavoitteena on rakentaa EcoSairilaan kansallisesti merkittävä vihreän teollisuuden kasvukeskus ja ympäristöturvallisuuden kansainvälinen edelläkävijä.

Kaupunki haluaa saada asemakaavan vahvistettua mahdollisimman nopeasti.

Hanke kiertyy olennaisilta osiltaan kaupungin uuteen jätevedenpuhdistamoon, joka on parhaillaan rakenteilla jätekeskuksen alueen sisällä.



— Uusi puhdistamo on se portti, joka avaa uuden kaava-alueen elinkeino- ja yritystoiminnan, sanoo kaupungin tekninen johtaja Jouni Riihelä.

Puhdistamo on määrä toimia vuoden 2020 tienoilla. Kaupunki valmistelee kaava-alueen ottamista yrityskäyttöön rakentamalla alueelle tontit, kadut ja kunnallistekniikan.



Riihelän mukaan kyseessä on usean miljoonan euron kokonaisuus, joka on nähtävä elinkeinopoliittisena investointina.

Uusi jätevedenpuhdistamo avaa uuden kaava-alueen elinkeino- ja yritystoiminnan.

Aluetta on jo markkinoitu. Uudelle kaava-alueelle on Riihelän mukaan tehty yksi tonttivaraus. Jätehuoltoalan yritys on sijoittumassa alueelle.

Jäteaseman alueella on viriämässä muutenkin uutta toimintaa, sillä Metsäsairila Oy:n biokaasulaitoksen rakentaminen on alkanut maanrakennustöillä. Hankkeella on lainvoimainen rakennuslupa.



Jäteyhtiön biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa tulevan kevään aikana. Valmis laitos, joka alkuvaiheessa käyttää biokaasun tuotantoon peltovihermassoja, valmistuu kuluvan vuoden lopulla.

Kaava-alueella ei ole asutusta. Lähitienoo on metsätalousmaata. Paikalla on jonkin verran maa-ainesten ottoa ja Esen haketusaluekenttä.

Lähistöllä on Tornimäen talviurheilukeskus ja itäpäässä Konijärven luonnonsuojelualue.



Kulkuyhteys kaava-alueelle on Metsäsairilantien kautta. Yhteys on määrä uusia ja muuttaa kaduksi.