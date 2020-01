Kangasniemen seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat jatkuvat – Korvaavia tiloja aiotaan vuokrata kunnantalolta

Seurakunnan ja kunnan välinen vuokrasopimus on kirkkovaltuuston käsiteltävänä lähiviikkoina.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmat Kangasniemellä jatkuvat. Kirkkoneuvosto päätti keskiviikon kokouksessaan jatkaa neuvotteluja Kangasniemen kunnan kanssa kokoontumis-, arkisto-, varasto- ja toimistotilojen vuokraamisesta kunnantalolta.

Seurakuntakeskuksessa toimii edelleen kirkkoherranvirasto, mutta tiloissa ei ole enää pystytty järjestämään yleisötilaisuuksia tai esimerkiksi muisto- ja kastetilaisuuksia.

Osa tiloista, kuten päiväkerhotilat, on pois käytöstä, ja toiminta on siirtynyt Tervaniemen tupaan. Myös muutamalle työntekijälle on järjestetty työtila Tervaniemen tuvasta.

Vuonna 1969 rakennetussa kiinteistössä tehtiin 2000-luvun vaihteessa mittava peruskorjaus ja laajennus. Seurakunnan toiminnat keskitettiin yhden katon alle, ja esimerkiksi kirkkoherranvirasto siirtyi Pappilanniemen kiinteistöstä keskustaan.

Tämän jälkeenkin seurakuntakeskusta on remontoitu useamman kerran sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi.

Seurakunnan ja kunnan välinen vuokrasopimus on kirkkovaltuuston käsiteltävänä lähiviikkoina.

Sopimuksen on määrä astua voimaan viimeistään kesäkuun alusta alkaen.