Mikkelin taidemuseolla edessään viiden vuoden evakko Mikkelin taidemuseolle haetaan tilapäisiä tiloja keskustasta. Päätöksiä tehdään ensi vuoden alussa. Näyttelytoimintaan tulee pitkä tauko. Jaakko Avikainen Mikkelin taidemuseon väistötiloja tunnustellaan ydinkeskustassa neljässä eri paikassa, kauppakeskus Akselissa, kauppakeskus Stellassa, entisissä Anttilan tiloissa ja Hallituskatu 3:ssa. Tämä kuva on Akselin tiloista.

Mikkeli on listannut neljä mahdollista kohdetta kaupungin ydinkeskustasta taidemuseon väistötilojen sijoituspaikaksi.

Tarkastelussa ovat kauppakeskukset Akseli ja Stella, entisen Anttilan tilat sekä Hallituskadun liiketalo, joka tunnetaan entisenä säästöpankin talona.



Päätös museon väistötiloista tehdään näillä näkymin tammi-helmikuun vaihteessa.

Aivan hetkiseksi taidemuseo ei väistötiloihin ole menossa. Tämän hetken arvion mukaan museo lähtee Graniittitalosta evakkoon ainakin viideksi vuodeksi.

Tekninen johto sekä museotoimen johto esittelivät väistötilasuunnitelmia päättäjille vuoden viimeisessä kaupunginhallituksen kokouksessa.



Luottamusjohto antoi virkamiehille neuvotteluvaltuudet. Tekninen johtaja Jouni Riihelän mukaan päätöksiä ei vielä ole. Nyt on menossa neuvotteluvaihe kiinteistönomistajien kanssa.



Museotoimenjohtaja Matti Karttunen kiittelee päättäjiä siitä, että väistötilojen tarve on ymmärretty.

— Luottamusjohto on nähnyt tarpeelliseksi sen, että näyttelytoiminta jatkuu Mikkelissä edelleen taidemuseon pysyvää ratkaisua haettaessa.

Karttusen mukaan samalla on ymmärretty sekin, että nykyinen taidemuseo, Graniittitalo, todella tyhjenee.

— Viimeinen näyttely päättyy 4. helmikuuta. Sen jälkeen alkaa vaihtuvien näyttelyiden materiaalien pakkaus ja sitten omien tavaroiden pakkaaminen.

Kaupunki laatii museostrategian, joka esitellään päättäjille ensi keväänä.



Muu kaupungin museotoiminta jatkuu normaalisti. Karttusen arvion mukaan väistötiloihin siirtyminen vie muutaman kuukauden.

— Jos hyvin käy, voimme avata ensimmäisen näyttelyn väistötiloissa vuoden 2018 lopulla.

— Varmaa se ei ole, mutta tarkoitus ei ole venytellä aikataulua. Museoalalla on nyt nostetta. Ei kannata hukata positiivista hypeä, tuumii Karttunen.

Riihelä ei spekuloi sillä, mikä tilaratkaisu on paras.

Karttunen arvioi, että Anttilan entiset katutason tilat voisivat sopia parhaiten, jos kriteerinä on taidemuseon toiminta.



Taidemuseo haluaa näyttelytilat, asiakastilat ja toimistot samaan yksikköön. Varastotiloja voi olla muuallakin.

Taidemuseo laskee tilatarpeeksi noin tuhat neliötä, mikä on vähemmän kuin nyt Graniittitalossa.



Riihelän mukaan taidemuseon on tultavakin toimeen pienemmillä tiloilla. Kyse on ennen muuta kustannuksista ja siitä, että väistötilat ovat nimenomaan tilapäisiä.



Neuvotteluvaiheen takia Riihelä ja Karttunen eivät kommentoi vuokratasoa.

Eniten kustannuseroja vaihtoehtojen välillä syntyy siitä, minkä verran tiloihin pitää tehdä muutostöitä taidemuseotoimintaa varten.

Kauppakeskus Akseli tarjoaa tiloja keskuksen toisesta kerroksesta.

Kauppakeskuksen omistajia ovat Toivakka-yhtiöt, Mikkelin Hotelli- ja Kauppakiinteistöt Oy, jonka taustalla on Mikko Laakkonen, sekä Länsi-Savo Oy.

Anttilan tilat omistaa Suur-Savon Osuuspankki.

Kauppakeskus Stellasta tarkempaa tilaehdotusta Osuuskauppa Suur-Savo ei Karttusen mukaan vielä ole tehnyt.

Tarkastelussa on myös Hallituskatu 3. Kiinteistössä on parhaillaan menossa peruskorjaus. Tiloja hallinnoi Kinos Property Investment Oy.

Väistötilojen käyttöajaksi on muotoutumassa viisi vuotta, mikä antaa luottamusjohdolle aikaa miettiä pysyvän museon investointia.

Kaupungin virkamiesjohto arvioi, että menee ainakin 4–5 vuotta ennen kuin voidaan puhua taidemuseon toteutuksesta.



Tilahallinto ja museotoimi ovat samaa mieltä siitä, että viisi vuotta on sopiva tarkastelujakso. Alkajaisiksi kaupunki laatii museostrategian, joka esitellään päättäjille ensi keväänä.



Taidemuseon investointipäätöksiä tehdään Riihelän mukaan vuoden kuluttua syksyllä, kun kaupunki käsittelee vuoden 2019 talousarviota.