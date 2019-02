Uutisen takaa: Mikkeli perääntyy vuokratonttien kauppakiistassa

Mikkelin kaupunki pyrkii ulos erikoisesta pattitilanteesta, joka on syntynyt kaupungin omistamien vuokratonttien myynnistä.

Tonttivuokralainen saa halutessaan ostaa kaupungin tontin itselleen.

Omakoti- ja rivitalotonteissa on käytetty niin sanottua prosenttiharkintaa, eli kaupunki on voinut joko huovistaa tai nostaa hintaa.

Kyse on ollut siitä, sovelletaanko harkintaa myös kaupungin kerrostalotonttien hintoihin.

Valtuusto on päättänyt valtuustokausittain hinnoittelusta. Päätöksessä ei puhuta kerrostalotonteista, mutta ainakin osassa niiden kaupoissa on ollut harkinta, mikä yleensä on tarkoittanut kalliimpaa hintaa.