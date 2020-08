Opetushallituksen ennuste: Yli puolet Etelä-Savon kouluista lakkaa parinkymmenen vuoden sisällä

Parin vuosikymmenen kuluttua Etelä-Savon maakunnassa saattaa toimia vain hieman yli 30 peruskoulua. Kyseinen raju ennuste sisältyy Opetushallituksen peruskouluverkkoa koskevaan selvitykseen.

Virasto pitää kehityssuuntaa selvänä. Peruskouluverkko harvenee yhä, ja keskimääräinen koulukoko kasvaa.

Niin tapahtuu kaikkialla, mutta etenkin Etelä-Savossa nähtäisiin jyrkkää oppilasmäärän laskua ja koulujen vähenemistä.

Toisaalta koulujen lukumäärän ja oppilasmäärien ennustamiseen liittyy virhemahdollisuuksia, toteaa Opetushallitus. Ennusteen pohjana on aiempi kehitys ja väestöennusteet.

Kouluratkaisujen myös todetaan olevan kuntien käsissä.

Opetushallitus haluaa ennakoinnilla muistuttaa koulutuksellisesta tasa-arvosta ja jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta laadukkaaseen perusopetukseen asuinpaikasta riippumatta.

Opetushallitus on arvioinut kehitystä kolmen mallin pohjalta, joista todennäköisimpinä opetusneuvos Kari Nyyssölä pitää ääripäiden välistä vaihtoehtoa. Se tarkoittaisi Etelä-Savossa peruskoulujen määrän vähenemistä 74:stä (vuoden 2018 tilanne) 34 kouluun vuoteen 2040 mennessä.

Päivi Virta-Salo

Samalla ajanjaksolla oppilasmäärä laskisi Tilastokeskuksen arvion perusteella 12 354 oppilaasta 7 182:een. Prosenteissa koululaisten eli 7–15 -vuotiaiden joukko vähenisi Etelä-Savossa 41,9 prosentilla. Koko maassa oppilasmäärä vähenee keskimäärin 22,8 prosenttia.

Tahti on jatkunut

Opetushallituksen vertailuun ottama vuoden 2018 koulumäärä 74 on sekin jo alitettu Etelä-Savossa.

Tänä vuonna on suljettu muun muassa Vanhalan koulu Mikkelissä, Kirkonkylän ja Toivolan koulut Mäntyharjussa, Kuosmalan koulu Juvalla ja Vehmaskylän koulu Pieksämäellä.

Maakunnassa on lopetettu suhteellisesti laskettuna toiseksi eniten kouluja 2000-luvulla.

Vuosituhannen alusta sulkemisia on Etelä-Savossa tapahtunut keskimäärin kuuden koulun vuosivauhdilla, ja määrä on pienentynyt 59 prosenttia. Vuonna 2000 maakunnassa oli vielä 182 koulua.

Oppilaitosten keskimääräinen koko on maakunnassa oppilasmäärällä mitattuna noussut sadasta 167:ään. Silti Etelä-Savon koulujen keskikoko on tavallista pienempi. Vain Pohjanmaan maakunnissa ja Ahvenanmaalla koulut ovat pienempiä.

Selvityksen mukaan kouluverkon harventuminen on kohdistunut erityisesti pieniin, alle 50 oppilaan kouluihin. Niitä oli vuosituhannen vaihtuessa vielä noin 40 prosenttia kouluista, ja nyt osuus on 20 prosenttia. Suurten yhtenäiskoulujen määrä on lisääntynyt.